Neues Action-Game auf Steam begeistert 98 % seiner Spieler – “Verrückt, dass dieses Spiel kostenlos ist”

Bloody Hell ist ein kostenloses Shoot ’em up auf Steam, in dem ihr Satan besiegen müsst. Vor knapp 2 Monaten ging es online und erhielt seitdem zu 98 % positive Bewertungen.

Am 27. Januar 2023 feierte Bloody Hell seinen Release. Die Entwickler sind 3 niederländische Studenten und nennen sich Pun Intended.

Von den 1.171 Rezensionen, die das Spiel bisher erhielt, sind fast alle positiv. Damit erhält Bloody Hell die Wertung “Äußerst positiv” in seiner Gesamtzeit sowie in den letzten 30 Tagen.

Ihr spielt ein Engels-Huhn und müsst Satan niederstrecken

Was ist das für ein Spiel? Bloody Hell ist vom Genre her ein Shoot ’em up, genauer gesagt ein Danmaku. Es wirft euch in eine blutige Pixel-Welt, die ihr aus einer Vogelperspektive überblickt. Ihr spielt ein Huhn mit einem Heiligenschein auf dem Kopf und habt die Mission, Satan zu töten.

Dafür steigt ihr in die Hölle hinab und tingelt von Raum zu Raum, wo ihr auf Dämonen schießt, die euch den Weg versperren wollen. Die Gegner droppen Knochen, die ihr im Start-Raum dann gegen Belohnungen eintauscht und euer Huhn verbessert.

Hier seht ihr den Trailer zu Bloody Hell:

Diese Inhalte bietet es noch:

Ihr erkundet die Hölle und haltet auf einer Karte fest, wo ihr schon wart.

Das Huhn kann einen Minenwagen nutzen, um schneller voran zu kommen.

20 verschiedene Gegner, 5 Bosse

Unterwegs rettet ihr in der Hölle kleine Küken

Ihr könnt Items in eurem Inventar miteinander kombinieren und etwas Neues erschaffen

Spieler sind begeistert von Bloody Hell

In den Rezensionen auf Steam überhäufen Spieler die Entwickler mit Lob. Die meisten sagen, dass das Spiel nicht kostenlos sein müsste und sie auch Geld dafür bezahlt hätten. Manche fragen die Entwickler sogar direkt, ob sie ihnen etwas spenden könnten.

Wir fassen ein paar der Kommentare hier für euch zusammen:

Taiga: “Verrückt, dass dieses Spiel kostenlos ist.”

Zezima: “Kostenloses Spiel, das aussieht, als träfe Hollow Knight auf Enter the Gungeon.”

Australian Psycho: “Das ist viel besser als ich gedacht hätte. Ich dachte es wäre ein Basic-Amateur-Spiel, aber nein. Es sieht super aus und hat einen coolen Humor.”

Black: “Es wäre eins der besten 10€-Games auf Steam. Stattdessen ist es kostenlos.”

Khaddy: “Unglaublich, dass es von Studenten gemacht wurde. 10/10 ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was ihr als nächstes macht.”

Was sagt ihr zu Bloody Hell? Öffnet ihr nun direkt Steam, um das Action-Game selbst auszuprobieren? Oder sind Danmakus nichts für euch? Womit würdet ihr das Spiel am ehesten vergleichen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

