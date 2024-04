Ein Spieler muss sich nach 19 Jahren von seinem Gaming-PC verabschieden – Der PC wiegt mehr als 25 Kilo

Das ist eine Hälfte des Grundes [für die Verschrottung], das ganze Zeug ist proprietär. Respekt an die Leute, die so etwas restaurieren, aber es wäre wahrscheinlich so, als würde man einen Delorean nachbauen. Mein Vater hat einen Blick darauf geworfen und gesagt: ‚Für diese Platine wirst du nie einen Ersatz finden.‘

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to