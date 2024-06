Ein Spiel auf Steam sagt euch, wie ihr es zurückgeben könnt, wenn ihr zu schlecht seid

MeinMMO hat das Summer Game Fest live bis tief in die Nacht für euch verfolgt. In unserer Übersicht könnt ihr die besonderen Highlights der Show nachlesen und Trailer zu spannenden anstehenden Spielen finden: Summer Game Fest 2024: Once Human und Son Goku sind die Stars, aber Paul Atreides stiehlt ihnen die Show

Was passiert, wenn man schon länger als 2 Stunden gespielt hat? Der Nutzer FrankieGonzo69 fragt die Nutzerin auf X , was passieren würde, wenn sie auf die Frage, ob sie bereits länger als zwei Stunden gespielt habe, mit Ja antworten würde.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie sagt euch das Spiel, dass ihr zu schlecht seid? Die Nutzerin StarSlay3er postet auf X eine Sequenz aus dem Spiel, in der sie zu Beginn direkt versagt. Sie wird vom Spiel aufgefordert, das Wort Hit zu schreiben oder zu sagen, was sie bewusst ignoriert.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to