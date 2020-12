Spellbreak startet auf Steam, lockt sofort tausende Spieler an

Das kostenlose Battle Royale Spellbreak erschien am 3. September im Epic Store und auf der PlayStation, der Xbox und Nintendo Switch. Dort wurde das Spiel positiv aufgenommen. Am 15. Dezember startete es auf Steam und lockte direkt tausende Spieler an.

Was ist Spellbreak für ein Spiel? Grob gesagt ist Spellbreak ein Battle Royale mit Magie und Explosionen. Anstelle eines Charakters mit Schusswaffen, spielt ihr einen Kampfmagier.

Genretypisch wird die Map im Verlauf eines Matches immer kleiner und gleichzeitig die Kämpfe immer intensiver. Darüber hinaus müsst ihr auch nach Loot in Form von magischen Handschuhen suchen. Diese helfen euch, länger durchzuhalten. Die Handschuhe bieten euch neue Zauber, die ihr sogar kombinieren dürft.

Wer am Ende als letzter übrig ist, der gewinnt die Runde. Dabei könnt ihr euch allgemeinen Fortschritt für den Account verdienen, darunter Cosmetics.

Wie kam das Spiel bisher an? Spellbreak gilt als sehr spaßiges und kurzweiliges Spiel. Es brachte frischen Wind in das Battle-Royale-Genre und hat einige interessante Funktionen, wie das Fliegen über die gesamte Map, bei dem sich einige Spieler wie Harry Potter fühlen. Sogar viele Battle-Royale-Muffel loben Spellbreak.

Auf Metacritic bekommt Spellbreak derzeit einen Userscore von 8,2 für den PC. Die beste Kritiker-Bewertung ist eine 90 von Wccftech, die in ihrem Fazit sagen, dass „Spellbreak einen Platz unter den anderen Battle-Royale-Größen verdient hat“ und sich gleichzeitig gut von diesen abhebt. Insgesamt bewerten die Kritiker das Spiel mit einer 79.

Auch die Nutzer auf Steam sehen Spellbreak überwiegend positiv. Zum Start waren direkt tausende von Spielern dabei.

Über 4.500 Spieler in den ersten 48 Stunden

Was sagen die Spieler auf Steam? In den zwei Tagen seit Release spielten bereits in der Spitze 4.745 Spieler gleichzeitig Spellbreak. Im Durchschnitt waren 3.178 gleichzeitig online. Derzeit sind die Spielerzahlen noch immer steigend (via Steamcharts).

Die Bewertungen auf der Plattform von Valve spiegeln in etwa den Score auf Metacritic wider. Von den 625 Reviews sind 82% positiv. Sie loben das rasante Gameplay und die Tatsache, dass es ein Battle Royale mit Magie ist. Zudem freuen sich einige Nutzer darüber, dass sie Spellbreak nicht länger bei Epic spielen müssen.

Die kritischen Kommentare hingegen verweisen vor allem auf Probleme beim Sound und auf Hacker, die der Entwickler Proletariat Inc. nicht in den Griff bekommen soll.

Bietet Spellbreak Crossplay? Ja, Spellbreak setzt komplett auf Cross-Plattforming. Ihr könnt den gleichen Account bei Epic, Steam, auf der PS4 oder der Switch nutzen. Zudem trefft ihr im Match auch auf Vertreter anderer Plattformen.

Neues Kapitel zum Steam-Start

Was tut sich gerade bei Spellbreak? Zusammen mit dem Steam-Release startete das „Chapter 1“. Darin tauchen „Spellstorm Rifts“ auf der Karte auf und Spieler können versuchen, diese zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Insgesamt bringt das Update:

72 neue Quests

50 neue Belohnungs-Level

Anpassungen am UI

Etliche Bugfixes und Balance-Anpassungen

Spellbreak kann kostenlos und auf Deutsch gespielt werden, wobei es die Sprachausgabe nur auf Englisch gibt.

Wer sich zwar für Battle Royale, aber nicht unbedingt für Magier interessiert, findet hier eine Liste mit alternativen Spielen:

