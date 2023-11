Immer wieder gab es Spekulationen darüber, ob der beliebte Action-Held nach John Wick: Kapitel 4 für einen weiteren Film zurückkehren könnte – vor allem, da nun ein 5. Teil der Reihe in Arbeit ist. In einem Interview äußerte sich der Regisseur dazu, was man für die ikonische Figur geplant hatte.

Mit John Wick: Kapitel 4 erschien im März 2023 der neueste Teil rund um den ehemaligen Killer, in dem er um sein Überleben kämpft, während es sämtlicher Assassinen der Unterwelt auf ihn abgesehen haben.

Der Film schien die Action-Reihe abzuschließen, dennoch soll jetzt ein weiterer Teil in Arbeit zu sein. In einem Interview äußerte sich der Regisseur Chad Stahelski, was der Plan für den Action-Helden war.

Achtung Spoilergefahr! Wenn ihr das Ende von John Wick 4 noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann solltet ihr den nachfolgenden Text nicht lesen.

Hier seht ihr einen Trailer zum vierten Teil von John Wick:

Das Ende von John Wick … für den Moment zumindest

In einem Interview mit Collider am 2. November 2023 sprach Regisseur Chad Stahelski über das Ende der Filmfigur und bestätigte, dass der 4. Teil der Action-Reihe, das vorläufige Ende für John Wick darstelle:

Es war einfach nie so, wie Keanu und ich es gesehen haben, also haben wir gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und einen Haufen Sequenzen gekürzt und einiges rausgenommen und am Ende einen eizelnen Film gemacht, wie man ihn jetzt sieht. Aber der Plan war immer, dass John Wick seine Reise so beendet, wie er es am Ende des Films tut, und das sollte das Ende für den Moment sein. Chad Stahelski via Collider

Der Tod von John Wick am Ende von Kapitel 4 war außerdem ein Wunsch von Hauptdarsteller Keanu Reeves, der von den intensiven Dreharbeiten so erschöpft war, dass er die Anstrengungen nicht noch einmal auf sich nehmen wollte.

Eine kleine Hintertür ließ man jedoch offen für eine potenzielle Rückkehr. Mehr dazu findet ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot.

Damit findet die Geschichte rund um John Wick in Kapitel 4 ein Ende. Dennoch fällt auf, dass Stahelski von einem „Ende für den Moment“ spricht und damit eine Rückkehr nicht vollkommen anschließt.

Außerdem ist der vierte Teil nicht der Abschluss der Filmreihe, denn: Laut einer Meldung von comicbook.com am 9. November 2023 bestätigte Lionsgate, dass das Drehbuch zu einem 5. John-Wick-Film in Arbeit sei – dazu soll es weitere Spin-offs geben.

Könnte man nun doch das Schlupfloch nutzen, dass man sich im 4. Film offen gelassen hat und John Wick zurückkehren lassen? Oder dreht sich der 5. Teil vielleicht um eine andere Figur des Action-Kosmos? – Das bleibt abzuwarten.

Auch wenn der vierte Film das (vorläufige) Ende von der ikonischen Action-Figur darstellt, gibt es noch andere Projekte, die im John-Wick-Universum spielen:

So erschien mit The Continental: Aus der Welt von John Wick im September 2023 eine Prequel-Serie. Am 6. Juni 2024 kommt mit Ballerina ein weiterer Action-Film im Wick-Universum, dieses Mal mit einer Frau, die sich zu einer Killerin ausbilden lässt, um ihre Familie zu rächen.

Wusstest ihr, dass die Filmreihe rund um den Ex-Killer eigentlich ganz anders heißten sollte und nur wegen des Hauptdarstellers in John Wick umbenannt wurde? Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Wegen Keanu Reeves wurde die Filmreihe „John Wick“ genannt