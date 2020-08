Mit dem Sky Sport Abo könnt ihr die Rückkehr der UEFA Champions League und das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München live schauen.

Am Freitag, den 7. August ist es soweit und die epische Hymne der UEFA Champions League erklingt erneut. Nach der langen Corona-Pause und dem Abschluss der nationalen Ligen wie der 1. Bundesliga und der Premier League, kehrt die große europäische Bühne zurück.

Wenn ihr live dabei sein wollt, könnt ihr euch dazu passend das Sky Sport Abo oder das Sky Supersport Ticket sichern.

Champions League Finalturnier in Lissabon: Ab dem Viertelfinale gibt es ein großes Finalturnier der Champions League in Lissabon in Portugal. Dieses beginnt am 12. August mit den ersten Spielen.

Im Gegensatz zu einer normalen Saison gibt es ab dem Viertelfinale keine Hin- und Rückspiele mehr. Das bedeutet, dass sich in einem Spiel direkt entscheidet welches Team eine Runde weiterkommt.

Achtelfinal-Rückspiel der Bayern live bei Sky

Aus Deutschland sind noch zwei Teams in der UEFA Champions League vertreten. Bereits für das Viertelfinale qualifiziert, ist RB Leizpig. Der FC Bayern München dagegen spielt am 7. August gegen den FC Chelsea das Achtelfinal-Rückspiel.

Das Hinspiel hatten die Bayern bereits klar mit 3:0 für sich entschieden. Entsprechend scheint das Weiterkommen nur eine Formsache zu sein, wenngleich man das Team von Trainer Frank Lampard nie unterschätzen sollte.

Das Hinspiel hatten die Bayern bereits klar mit 3:0 für sich entschieden. Entsprechend scheint das Weiterkommen nur eine Formsache zu sein, wenngleich man das Team von Trainer Frank Lampard nie unterschätzen sollte.

Inklusive der Saison 2020 / 2021 ist die Champions League bei Sky. (Bildquelle: Sky.de)

Die Champions League live bei Sky schauen

Zur Auswahl stehen euch zwei Abonnements. Ihr könnt zwischen dem normalen Sky Sport Abo und dem Sky Supersport Ticket wählen. Mit beiden steht euch die UEFA Champions League in dieser und der nächsten Saison zur Verfügung.

Sky Sport Abo mit Sky Q-Receiver

Das Sky Sport Abo: Euch erwartet ein Abonnement bestehend aus Sky Entertainment und Sky Sport für nur 17,50 Euro pro Monat. Ihr bekommt damit nicht nur die Champions League dieser Saison zu sehen, sondern auch der Saison 2020 / 2021. Zudem könnt ihr euch auf Blockbuster-Serien von HBO und Sky freuen. Darunter Westworld, Gangs of London, Das Boot und weitere Serien-Highlights.



Kostenlos dabei ist der Sky Q Receiver, mit dem ihr auf all eure Inhalte und weitere Apps jederzeit schnell zugreifen könnt.

Sky Supersport Ticket für ein Jahr abonnieren

Das Sky Supersport Ticket: Die ganze Vielfalt des Sports bei Sky gibt es zudem mit dem Sky Supersport Ticket. Bei monatlicher Buchung kostet es euch 29,99 Euro. Wer sich direkt für das Jahresticket entscheidet, zahlt nur 19,99 Euro pro Monat.

Dies ist das günstigste Angebot der Sky Sport Ticket Abos. Wer auf die Livespiele verzichten kann, bekommt für nur 9,99 Euro pro Monat die Konferenzen, sowie die restlichen Sportarten.

RB Leipzig in der Champions League auf Sky (Bildquelle: Sky.de)

Die Champions League bei Sky: Das könnt ihr sehen

Bei Sky gibt es nicht nur das Achtelfinal-Rückspiel der Bayern, sondern in der Konferenz alle Achtelfinal-Rückspiele live zu sehen. Sollten die Bayern ihrer Favoritenrolle gerecht werden und eine Runde weiterkommen, dann gibt es ihr Viertelfinal-Spiel exklusiv bei Sky zu sehen. Die Bayern würden dort auf den Sieger der Partie SSC Neapel gegen FC Barcelona treffen.



Im Viertelfinale zeigt Sky außerdem zwei weitere Spiele live und das vierte Spiel in der Zusammenfassung.



Das Halbfinale und Finale gibt es dann wieder in voller Länge und live bei Sky zu sehen.

Die Auslosung der letzten Runden der CL 2020

Das Viertelfinale:

Real Madrid / Manchester City – Olympique Lyon / Juventus Turin (VF1) RB Leipzig – Atlético Madrid (VF2) SSC Neapel / FC Barcelona – FC Chelsea / FC Bayern München (VF3) Atalanta Bergamo – Paris St. Germain (VF4)

Das Halbfinale:

Sieger VF1 – Sieger VF3 Sieger VF2 – Sieger VF4

Das Finale: Die Sieger der Halbfinals treffen aufeinander.

