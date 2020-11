Beim MediaMarkt könnt ihr derzeit dank Singles Day bis heute Abend sparen. Wir stellen euch die besten Headsets vor, die es gerade im Angebot gibt.

Worum gehts? MediaMarkt hat noch bis zum 11.11.2020 um 23:59 Uhr seine „Singles Day“-Aktion laufen. Hier könnt ihr auf alle verfügbaren Produkte 11 Prozent sparen.

Wie funktioniert es? Um von den Angeboten profitieren zu können, müsst ihr als Club-Mitglied registriert sein. Seid ihr als Club-Mitglied eingeloggt, dann spart ihr automatisch 11 % oder 15 % auf ausgewählte Warenbereiche

Was stellen wir euch hier vor? In diesem Artikel haben wir uns Gaming-Headsets angesehen, die es reduziert gibt. Die besten Angebote stellen wir euch hier vor. Dazu haben wir uns Reviews, Kritiken und Nutzerbewertungen zu den Produkten angesehen. Einige Headsets haben wir euch bereits auch in unserer Kaufberatung zu Gaming-Headsets vorgestellt.

Logitech G332 – Einstieg fürs Gaming

Wireless: Nein | Design: Over-Ear/Geschlossen | Frequenzen: 20Hz-20KHz | Besonderheiten: Einklappbares Mikrofon | Kompatibilität: PC, PS4, Xbox One | Preisspanne (laut Geizhals): 39 – 73 Euro

Für wen ist das Headset geeignet? Für rund 50 Euro ist das G332 ein guter Einstieg in den Gaming-Bereich. Das Headset setzt auf einen Klinke-Anschluss und bietet ein einklappbares Mikrofon. Die ausrichtbaren Ohrmuscheln bieten außerdem angenehmen Komfort. Dank Klinke-Anschluss funktioniert das Headset nicht nur problemlos am PC, sondern auch an Xbox One und PS4.

Während der Gesamtklang für den Preisbereich sehr ordentlich ist, schwächelt vor allem das Mikrofon.

Razer Kraken – hoher Komfort

Wireless: Nein | Design: Over-Ear/Geschlossen | Frequenzen: 100 Hz-10 KHz | Kompatibilität: PC, PS4, Xbox One | Preisspanne (laut Geizhals): 49 – 74 Euro

Für wen ist das Headset geeignet? Das Razer Kraken bietet vor allem Gamern, die ein geringes Budget haben, einen hohen Komfort und eine vernünftige Klangqualität. Dank guter Polsterung sitzt das Headset auch nach langen Sessions noch angenehm auf dem Kopf.

Im Gesamtklang sind die Bässe etwas dominant und das Headset setzt auf ein kein geflochtenes Kabel, sondern auf ein normales Klinke-Kabel. Dafür ist das Headset sowohl am PC als auch an der PS4 und Xbox One kompatibel.

Astro A40 / A50 – Premium-Headset, auch für Xbox Series X

Wireless: Ja (2,4 GHz) | Design: Over-Ear/Offen | Frequenzen: 20 – 20000 Hz | Besonderheiten: Lade- und Soundstation | Kompatibilität: Xbox One, Xbox Series X|S und PC | Preisspanne (lautGeizhals.de): 254,22 – 350,77 Euro

Für wen ist das Headset geeignet? Beim Astro A40 und dem Nachfolger A50 handelt es sich um Premium-Headsets, die sehr hochwertig verarbeitet sind. Sucht ihr nach einem hervorragendem Gaming-Headset mit sehr gutem Klang und tollem Mikrofon, dann solltet ihr euch das Angebot ansehen. Das Headset gehört auch in unserer Xbox-Headset-Kaufberatung zu den besten Geräten, die ihr bekommen könnt.

Derzeit sind sowohl das A40 als auch das A50 im Angebot. Wer von euch bereits das A40 besitzt, für den lohnt sich ein Upgrade zum A50 nicht wirklich, trotz der verbesserten Akkulaufzeit.

Turtle Beach Elite Pro 2 – Gaming-Headset für Shooter-Spieler

Wireless: Ja | Design: Over-Ear/Geschlossen | Frequenzen: 12Hz-20KHz | Besonderheiten: abnehmbares Mikrofon, Turtle Beach Elite SuperAmp Audio Controller, Windows Sonic Surround Sound | Kompatibilität: PC, PS4, Xbox One | Preisspanne (laut Geizhals): 199 – 257 Euro

Für wen ist das Headset geeignet? Wer nach einem Headset sucht, welches voll aufs Gaming ausgelegt ist, der sollte sich das Turtle Beach Elite Pro 2 ansehen. Dieses setzt beim Klang auf X Surround Sound, damit wird 7.1-Surround-Sound simuliert, der vor allem in actionreichen Titeln wie Shootern sein volles Potential entfaltet. Daneben bietet das Headset vor allem eine hochwertige Verarbeitung und ein gutes Klangbild, welches vor allem gut geeignet ist, wenn ihr Gegner orten wollt.

Bei langen Spielesessions wird es aber auf Dauer um die Ohren recht warm. Wer neben dem Gaming vor allem Filme schaut, wird mit dem Gesamtklangbild auch nur bedingt zufrieden sein, da hier bestimmte Frequenzen zu gering ausgeprägt sind.

