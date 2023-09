PlayStation: Ex-Chef warnt vor den größten Bedrohungen fürs Gaming: „Barbaren vor den Toren“

Die ersten Unternehmen hätten auch schon einsehen müssen, dass es nicht ausreiche, über die Technologie zu verfügen. Das musste etwa MeinMMO-Kollege Jürgen Horn feststellen, der 1.000 € und all seine Hoffnungen in Google Stadia gesetzt hatte.

Layden fügte hinzu, dass nicht zum ersten Mal außenstehende Unternehmen versuchen würden, in der Spielebrache Fuß zu fassen. Vor 25 Jahren seien es Film-Studios gewesen, die gedacht hätten „Wir haben IPs, es liegt Geld im Gaming, also lasst uns Spiele machen. Wie schwer kann es sein?“

PlayStation wusste, dass wir nicht das tun konnten, was Sega und Nintendo taten und [den Großteil der Softare bereitstellen] konnten. Wir wussten nicht genug, um sie herzustellen. Wir mussten die Third-Party-Plattform sein. […] Also ja, wir waren nicht endemisch, aber ich denke, wir haben den Unterhaltungs-Teil reingebracht, was wirklich geholfen hat, den Erfolg der PlayStation anzukurbeln.

Welches Problem sieht Layden? Laut dem ehemaligen PlayStation-Chef würden sich Unternehmen, die nicht in der Gaming-Industrie heimisch seien, in die Branche einkaufen und sie durcheinanderbringen: „Im Moment sagen die großen Player alle: ‘Oh, Gaming? Das bringt Milliarden von Dollar pro Jahr ein? Davon will ich einen Teil haben.“

New World: Rise of the Angry Earth – Trailer zur Erweiterung

Amazon drang mit Spielen wie New World in die Gaming-Industrie vor.

Insert

You are going to send email to