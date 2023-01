Seltsames Game auf Steam kostet 1.950 € – Bietet euch weniger als 2 Stunden Spielzeit

„The Hidden and Unknown“ ist wohl eines der teuersten Spiele auf Steam. Für einen satten Kaufpreis von rund 1,950 € soll es die Wahrnehmung der Spieler erweitern. Dabei ist es in weniger als 2 Stunden durchgespielt. In der geringen Spielzeit sehen die Entwickler aber kein Problem, sondern das könnten sich die Leute ja zu nutze machen.

Was ist das für ein Spiel? The Hidden and Unknown hatte seinen Steam-Release am 23. Januar 2023. Das auffälligste ist der hohe Preis des Games, der satte 1.949,09 € beträgt. Dabei sieht die Grafik des Spiels eher gewöhnungsbedürftig aus.

Die Steambeschreibung zum Spiel klingt zunächst recht vage: „The Hidden and Unknown ist ein Story-basiertes Spiel, das darauf abzielt, die Wahrnehmung des Publikums in den Bereichen Psychologie und Philosophie zu erweitern“ (via Steam).

Auch die Spielbeschreibung liest sich kryptisch und verrät wenig zum eigentlichen Gameplay. Anhand der Screenshots und Gameplay-Videos auf Youtube, lässt sich darauf schließen, dass es sich bei dem Game in erster Linie um ein Text-basiertes Geschehen handelt, das der Spieler mitverfolgt.

Hier seht ihr ein paar Screenshots aus The Hidden and Unknown

Wie wird das Spiel bewertet? Aktuell gibt es gerade einmal drei Spielrezensionen zu The Hidden and Unknown. Zwei davon sind positiv, sie geben an, dass das Game seinen Preis wert sei.

Ein Review ist negativ und rät vom Kauf des Spiels ab. Dazu schreibt der User, dass es eines der schlechtesten Spiele überhaupt sei und kritisiert es vehement. Hinter dem hohen Preis vermutet der Verfasser eine Marketing-Strategie, um Aufmerksamkeit zu erlangen.

Wieso ist das Spiel so teuer? Gegenüber der Gaming-Webseite Gamerant erklärte der Entwickler Pro X, auf die Frage hin, warum man sich entschied, den Preis des Spiels auf $ 2.000 zu legen, folgendes:

Sie lägen ihn so fest, „wie es sich richtig anfühlt“ und, dass es ihr „Recht“ sei, es so zu machen. Jedoch gaben die Entwickler auch an, dass Spieler wahrscheinlich The Hidden and Unknown innerhalb von 2 Stunden durchspielen könnten und dadurch das Game stornieren und das Geld zurückerhalten könnten. „[…] Du kannst die gesamte Geschichte zu Ende spielen und dann das Spiel zurückgeben, um sicherzustellen, dass du dich nicht um dein Geld betrogen fühlst“.

Schaut man sich den YouTube-Kanal der Entwickler an, findet man dort mehrere themenfremde Clips, in denen eine Computerstimme Reddit-Threads vorliest.

Es ist schwierig zu beurteilen, ob es sich bei dem Spiel um ein revolutionäres Kunstprojekt oder doch ein reines Troll-Projekt handelt. Vielleicht hoffen die Entwickler einfach, dass jemand das Spiel kauft und vergisst, es rechtzeitig zurückzugeben.

