Das MMORPG Blade & Soul bekommt in Korea bald eine neue Klasse und die sieht wirklich spektakulär aus.

Welche Klasse wurde angekündigt? Der englische (oder auch deutsche) Name ist noch nicht bekannt. In Korea heißt sie „천도사“. Das bedeutet übersetzt offenbar so viel wie „Macht im Himmel“.

Es handelt sich um eine Zauber-Klasse, welche dem Teaser-Video zufolge das Wetter kontrolliert.

Eine interessante Klasse

Was kann die Klasse? Viel ist noch nicht bekannt, da die Klasse erst mal nur mit dem Video angekündigt wurde. Man sieht aber, dass sie schwebt und Blitze beschwört.

Bekannt ist, dass es sich um einen Damage Dealer handeln soll, der Area-of-Effect-Zauber beherrscht. Das heißt, die neue Klasse richtet Flächenschaden an und ist damit besonders effektiv gegen Gruppen von Feinden.

Was zeigt der Teaser? Wir sehen die Zauberin, die sich langsam vom Boden hebt und in der Luft dann Blitz heraufbeschwört. Das ganze in der bekannten Anime-Optik von Blade & Soul.

Wann wird die neue Klasse eingeführt? Das ist noch nicht bekannt. Es soll aber noch in diesem Jahr soweit sein – zumindest in Korea. Vermutlich wird die neue Klasse in den kommenden Wochen genauer vorgestellt und dann wenig später ins Spiel integriert.

Wir müssen warten

Wie sieht es bei uns? Wir hinken den Content-Updates des MMORPGs Blade & Soul etwas hinterher. Dort wurde Ende letzten Jahres schon die erste Phase der Umstellung auf die Unreal Engine 4 eingeführt, Phase 2 startet Ende des Monats. Wir spielen dagegen noch mit der alten Engine.

Bekommen wir die neue Klasse vor der Engine-Umstellung? Vermutlich nicht. Es erscheint logisch, dass auch hierzulande zunächst das Spiel auf die Unreal Engine 4 umgestellt wird, bevor dann die neuen Inhalte folgen. Wir müssen uns also einfach noch etwas gedulden.