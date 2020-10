Wenn Sie einen alten Rechner über VGA verbinden wollen, müssen Sie sich wohl oder übel mit 60 Hz zufriedengeben. Leider mangelt es dem Bildschirm an ergonomischer Flexibilität. Sie können den SE2417HGX lediglich in seiner Neigung verändern. In Anbetracht des extrem niedrigen Preises von kaum mehr als 100 Euro ist der Dell eine wirklich gute 24-Zoll-Budgetlösung.

Der Dell SE2417HGX möchte ein Gaming-Bildschirm sein, der sich an Nutzer mit schmalem Budget oder an Gaming-Einsteiger ohne großartige E-Sport-Ambitionen richtet. Auf 24 Zoll bleibt der Dell auf Full HD, wodurch seine Bildschärfe absolut ausreichend ist und der Bildeindruck knackscharf bleibt.

Das sagen Nutzer: In einer Rezension auf Cyberport.de hat das Modell 5 von 5 Sternen erhalten: „Der Dell Monitor ist technisch und optisch super“, heißt es. Am Monitor wird dabei nichts ausgesetzt. Auch bei Amazon.de gibt es 4,6 von 5 Sternen in über 800 Rezensionen.

