Von One Piece bis Dragon Ball: Schnappt euch jetzt starke Anime-Hits in der 3-für-2-Aktion bei Amazon

Dabei sind Anime-Hits wie One Piece – Ein außergewöhnliches Piratenabenteuer

Hier gibt es Piraten, die das legendäre „One Piece“ finden wollen. Es soll eine Art Schatz sein, doch bis dahin ist der Weg ziemlich weit. Der Protagonist Monkey D. Ruffy hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Ziel zu erreichen und somit König der Piraten zu werden. In dieser Welt gibt es Teufelsfrüchte, wodurch Menschen dämonische Fähigkeiten erhalten, wie die Kraft bestimmter Elemente oder Verformung des eigenen Körpers. Außerdem gibt es allerlei mysteriöse Inseln und Geheimnisse. Wenn ihr diese Reise verfolgt, habt ihr einen langen Weg vor euch, denn mittlerweile gibt es über 1.000 Episoden und auch der Manga hat noch kein Ende erreicht.

Dragon Ball ist ein Kultklassiker

Seid ihr auch mit Dragon Ball aufgewachsen? Gehört ihr zu den Kids der 90er oder Anfang 2000er, die nachmittags die Abenteuer des kleinen Son Goku verfolgt haben? Habt ihr mitgefiebert, wenn er stärker wurde oder eine neue Technik erlangt hatte? All das könnt ihr wieder erleben, indem ihr die wundersamen Abenteuer des kleinen Kämpfers verfolgt. Dragon Ball ist eine Inspiration für viele andere Shounen, unter anderem auch dem Mangaka von One Piece. So gut wie kein anderer Anime hat es geschafft, das epische Aufeinanderprallen von Schurke und Held so stark zu präsentieren.

Anime-Hits wie Berserk gehören auch zur Aktion

Anime-Hits wie Rising of the Shield Hero – Optimal für Isekai-Fans

Ihr liebt Isekai-Animes? In diesem Genre landen Protagonisten entweder meist durch den Tod oder durch einen bestimmten Zauber in eine andere Dimension. Der Protagonist Naofumi war zunächst in einer Bibliothek und fand sich plötzlich in einer magischen Welt wieder, die eher an ein MMO-Spiel erinnert. Er gehört zu ab sofort zum einen der 4 Helden, als Held des Schilds. Er hat einen schweren Start und muss sich durch eine brutale Welt durchkämpfen. Falls ihr diesen Anime bisher nicht gesehen habt und eine Mischung aus Fantasy und Mittelalter mögt, kann ich ihn euch nahelegen. Mittlerweile gibt es sogar insgesamt 3. Staffeln.

