Schauspielerin wusste versehentlich vorher den Ausgang einer beliebten Krimiserie, bekam Verbot, darüber zu sprechen

In der Talkshow The Graham Norton Show vom 16. Februar 2024 erzählte Olivia Colman, dass sie bereits vor Drehbeginn erfahren hatte, wer der/ die Täter in der Serie Broadchurch sei, es aber niemandem verraten durfte – noch nicht mal der Person selbst.

Olivia Colman spielte in der Serie Broadchurch Ellie Miller, die gemeinsam mit Detective Inspector Alec Hardy (David Tennant) den Mord eines Jungen aufklären muss. Wie sie jedoch in einer Talkshow erzählte, wusste sie schon vorher, wer für die Tat verantwortlich war – durfte es aber niemandem sagen.

