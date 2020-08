Bei der Saturn Speicherwoche könnt ihr eine SanDisk Plus SSD und eine WD Blue SN550 M.2 SSD im Angebot zum Bestpreis kaufen.

Es gibt wieder eine neue Angebotswoche bei Saturn und dieses Mal dreht sich alles um Speicherprodukte. Dadurch könnt ihr euch externe Festplatten, Micro-SD Karten und SSDs günstiger kaufen.

So funktioniert die Saturn Speicherwoche: Bis zum 31. August um 9 Uhr MESZ gibt es dauerhafte Angebote wie die beiden, die wir euch hier vorstellen. Zudem erwarten euch täglich von 18 bis 9 Uhr am Folgetag spezielle Highlight-Deals. Es lohnt sich also ein abendlicher Blick auf die Aktionsseite der Speicherwoche.

Alle Angebote gelten außerdem solange der Vorrat reicht.

1 TB SanDisk SSD Plus für 85,51 Euro

11 Euro Direktabzug: Bei Saturn bekommt ihr anlässlich der Speicherwoche die SanDisk SSD Plus für nur 85,51 Euro. Der Preis wird euch im Warenkorb angezeigt, wenn der Rabatt abgezogen wird. Dies ist gleichzeitig der neue Bestpreis für die Festplatte.

Die 2,5 Zoll SSD mit SATA-Schnittstelle bietet eine Lesegeschwindigkeit von 535 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 450 MB/s. Gerade als Systemplatte oder als zusätzlicher Speicherplatz für Programme und Spiele sorgt sie für eine spürbare Leistungssteigerung.

1 TB WD Blue SN550 NVMe SSD zum Bestpreis

Top-Angebot: Ebenfalls während der Speicherwoche könnt ihr euch bei Saturn die WD Blue SN550 NVMe SSD mit 1 TB zum neuen Bestpreis kaufen. Die SSD kostet nach dem Abzug des Rabatts nur noch 101,13 Euro.

Noch mehr Leistung: Die NVMe ist nicht nur platzsparender als die SanDisk, sondern nochmal deutlich schneller. Sie bietet eine Lesegeschwindigkeit von 2.400 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 1.950 MB/s.

Euch erwartet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.