Im Saturn Gutscheinheft bekommt ihr im Angebot einen Gaming-PC, OLED 4K TVs, eine PS4 Slim und ein Apple iPad günstiger.

Dieses Mal gibt es keinen klassischen Saturn Prospekt, sondern der Händler hat ein Gutscheinheft mit tollen Angeboten. Bis zum 17. August und solange der Vorrat reicht, könnt ihr euch einige Schnäppchen im Entertainment- und Technik-Bereich sichern.

Captiva R52-681 Gaming-PC im Angebot

Diese Hardware steckt im PC: Der Captiva R52-681 ist ein guter Einsteiger-Gaming-PC. Er bietet allen voran mit dem AMD Ryzen 5 3600X einen schnellen und leistungsstarken Prozessor.

Die Grafikkarte sorgt in der Kombination dafür, dass ihr Spiele in Full-HD in mittleren bis sehr hohen Details spielen könnt. Abhängig vom jeweiligen Spiel. Zudem ist ausreichend Arbeitsspeicher verbaut. Nachfolgend die genaue Liste.

CPU: AMD Ryzen 5 3600X mit 6x 3,8 GHz

Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1660 Super 6 GB GDDR6

Mainboard: MSI B450

Speicherplatz: 480 GB SSD & 1 TB HDD

Gehäuse: Captiva Gaming 8860

Des Weiteren ist Windows 10 als Betriebssystem vorinstalliert.

Im Angebot bei Saturn kostet der Gaming-PC 876,34 Euro.

PS4 Slim 1 TB im Bundle mit Ghost of Tsushima

Das erwartet euch mit dem PS4-Bundle: Im Saturn Gutscheinheft erhaltet ihr die PS4 Slim 1 TB im Bundle mit einem zweiten DualShock V4 Wireless-Controller. Zudem liegt als Spiel das herausragende Ghost of Tsushima bei. Im Test bei GamePro wird es als das „Samurai-Spiel, das wir immer wollten“ bezeichnet.

Das könnt ihr sparen: Das Bundle besteht aus drei wesentlichen Teilen, die wir euch jeweils im einzelnen Bestpreis herausgesucht haben.

PS4 Slim 1 TB liegt bei 280 Euro (bei ebay)

Ghost of Tsushima liegt bei 60 Euro

DualShock V2 Wireless-Controller liegt bei 54 Euro

Somit kostet euch dieses Bundle, wenn ihr es einzeln kauft 394 Euro. Im Gutscheinheft bei Saturn zahlt ihr dagegen nur 328,51 Euro. Damit spart ihr rund 65 Euro gegenüber den Einzelpreisen.

Sony KD-65AG8 OLED 4K TV zum aktuellen Bestpreis

Top-Angebot bei Saturn: Im Gutscheinheft bekommt ihr den Sony KD-65AG8 OLED 4K TV für nur 1.753,67 Euro inklusive Versandkosten. Dies ist der aktuelle Bestpreis und zugleich gerade einmal zwei Cent über dem absoluten Bestpreis. Günstiger könnt ihr den 4K TV derzeit nicht kaufen.



Das bietet der OLED 4K TV: Allen voran bietet der Sony KD-65AG8 eine 65 Zoll Bildschirmdiagonale. Dazu setzt Sony den leistungsstarken X1 Extreme-Prozessor ein. Gerade Full-HD-Material rechnet dieser sehr gut hoch. Außerdem handelt es sich bei dem 4K-Fernseher um einen Android-TV, wodurch ihr entsprechend euer passendes Smartphone mit ihm verbinden könnt. Nur auf HDMI 2.1 müsst ihr verzichten, da der TV noch auf HDMI 2.0a setzt. Die weiteren Eigenschaften sehen wie folgt aus.

Motionflow XR

4K X-Reality Pro

Super Bit Mapping HDR

HDR

Dolby Vision

Die bisherigen Käufer geben dem Fernseher auf Saturn im Schnitt 4,9 von 5 Sterne. Sie heben vor allem das sehr gute Bild und den guten Ton hervor.

Weitere Angebote im Saturn Gutscheinheft

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.