120 Hz, 4K und HDMI 2.1 – Samsung Neo QLED bietet alles, was ihr braucht zum halben Preis bei Amazon

Der Samsung Neo QLED 4K QN85B bietet nicht nur eine beeindruckende 4K-Auflösung und flüssige 120 Hz, sondern auch Variable Refresh Rate (VRR) und HDMI 2.1. Derzeit bekommt ihr den 75 Zoll großen Fernseher um satte 53% reduziert bei Amazon. Damit zahlt ihr statt der üblichen 3799€ jetzt nur noch 1799 Euro.

Erlebt Gaming wie nie zuvor

PlayStation 5 und Xbox Series X bieten die neusten technischen Standards um euer Gaming-Erlebnis auf dem Sofa auf nächste Level zu bringen. Aber um sie voll ausreizen zu können braucht es auch das richtige TV-Gerät. Dank der Kombination aus 4K-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate liefert der Samsung Neo QLED 4K QN85B eine beeindruckende Gaming-Performance. Aber das ist noch nicht alles: Der Fernseher unterstützt auch Variable Refresh Rate (VRR), was bedeutet, dass er seine Bildwiederholrate automatisch an das jeweilige Spiel anpassen kann. Dadurch entstehen weniger Bildruckler und Tearing-Effekte, die das Spielerlebnis stören können. Und dank der HDMI 2.1-Schnittstelle werden Spiele auf dem Samsung Neo QLED 4K QN85B noch reaktionsschneller und flüssiger, da die Übertragung von Signalen zwischen Fernseher und Spielkonsole noch schneller und effizienter wird.

Was ist Neo QLED? Der Unterschied zwischen Neo QLED und QLED liegt in der Art und Weise, wie das Bild auf dem Bildschirm erzeugt wird. Bei QLED-Fernsehern werden Nanopartikel verwendet, um das Licht zu filtern und die Farben auf dem Bildschirm zu erzeugen. Neo QLED-Fernseher verwenden hingegen eine sogenannte Mini LED-Hintergrundbeleuchtung, bei der Tausende von winzigen LEDs das Licht steuern und so eine bessere Helligkeit und Kontrastverhältnisse erzeugen können. Neo QLED-Fernseher bieten daher in der Regel ein noch besseres Bild mit noch präziseren Farben und einem höheren Kontrastumfang im Vergleich zu QLED-Fernsehern.

Die technichen Details im Überblick

Bildschirmdiagonale 75 Zoll (190,5 cm) Auflösung 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel) Bildwiederholrate 120 Hz HDR-Unterstützung HDR10, HDR10+, HLG Kontrastverhältnis Direct Full Array 12x Smart TV Tizen 6.0 Anschlüsse 4x HDMI 2.1, 2x USB, 1x LAN, WLAN, Bluetooth, Optischer Audio-Ausgang, CI+-Slot

Weitere Deals

