Amazon.de hat aktuell wieder verschiedene Artikel reduziert, darunter ein Monitor-Schnäppchen und eine schnelle sowie große PCIe-SSD der EVO-Reihe von Samsung zum Bestpreis.

Samsung SSD 970 EVO Plus (2 TB)

Das bietet der Monitor: Der Samsung C24F396FHU richtet sich hinsichtlich seiner Eckdaten zwar nicht in erster Linie an Spieler, ist jedoch angesichts des Angebotspreises dennoch einen Blick als Budget- oder Zweitmonitor wert.

Das Modell besitzt ein farb- und kontraststarkes VA-Panel mit 4 Millisekunden Reaktionszeit (Grau zu Grau) und verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 24 Zoll (59,9 Zentimeter) bei einer Krümmung von 1800R für ein immersiveres Sichtfeld.

Bei einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten wird eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz für flüssigere Darstellung geboten, wobei auch Adaptive-Sync beziehungsweise AMD FreeSync zur Synchronisation gegen Tearing und Ruckeln bei unterstützten Grafikkarten mit an Bord ist.

Weitere Features

Das sagen Nutzer: Der Monitor wird auf Amazon.de in über 9.000 Rezension mit 4,6 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, während ab und an fehlende Features wie ergonomische Verstellbarkeit moniert werden.

Im Test: Prad.de hat das etwas größere Modell mit 27 Zoll auf den Prüfstand gestellt und urteilt wie folgt:

Wie zu erwarten entpuppt sich der Samsung C27F396F in unserem Test als guter Allrounder, der vor allem für die Wiedergabe – weniger für die Bearbeitung – von Multimedia-Inhalten geeignet ist. Bereits in Werkseinstellung ist die Farbwiedergabe ordentlich. Die Qualität lässt sich aber durch eine Kalibrierung merklich steigern. Subjektiv ist die Darstellung ab Werk aber in jedem Fall als gut zu werten. Beeindruckt hat uns vor allem der hohe Kontrast, der insbesondere bei der Wiedergabe von Filmen und bei Spielen ein tolles Seherlebnis liefert.

Allerdings ist der Samsung C27F396F mit seiner moderaten Reaktionszeit nicht für Hardcore-Spieler geeignet. Gelegenheitsspieler kommen dagegen durchaus auf ihre Kosten und werden auch das verbesserte Sichtfeld durch die Display-Wölbung zu schätzen wissen. Die im Vergleich zu IPS-Panels etwas schlechtere Blickwinkelneutralität fällt nur bei extremen Blickwinkeln auf. Dafür erhält man einen statischen Kontrast, den kein IPS-Panel erreicht. Die Bildqualität ist wirklich sehenswert.

Ein einziger digitale Eingang (HDMI) ist aus unserer Sicht zu wenig und ein D-Sub Eingang schlichtweg antiquiert. Ein DVI-I Eingang hätte dem Monitor wesentlich besser zu Gesicht gestanden. Wer nur eine Verbindung zum PC benötigt, kann auf alle Fälle zugreifen.