NBB Black Weeks: Samsung Curved Gaming Monitor jetzt zum neuen Tiefstpreis erhältlich

Notebooksbilliger.de hat die Black Weeks gestartet und bietet einen Curved Gaming Monitor von Samsung zum neuen Tiefstpreis an.

Die Black Weeks bei Notebooksbilliger.de laufen vom 13. September bis zum 3. Oktober und liefern jede Menge starke Angebote. Aus allen Kategorien und Preisklassen ist etwas dabei, von Notebooks bis Festplatten, schaut am besten einfach selbst auf der Angebotsseite vorbei:

Neuer Tiefstpreis bei den NBB Black Weeks

-42%: Während den NBB Black Weeks könnt ihr euch den Samsung CRG5 für nur 114,90€ sichern. Der Versand ist gratis. Die UVP des Curved Gaming Monitor beträgt 199 Euro.

Neuer Tiefstpreis: Ein Blick auf den Preisvergleich (via geizhals.de) zeigt, dass NBB damit aktuell das beste Angebot auf dem Markt bietet. Bei anderen Anbietern ist das Modell aktuell inklusive Versand nicht unter 130,27 Euro zu haben. Tatsächlich war der Preis noch nie so gut wie zur Zeit. Der alte Tiefstpreis in Höhe von 114,99 Euro wird knapp unterboten.

Samsung Curved Gaming Monitor

Ein Curved Gaming Monitor bietet einige Vorteile, sowohl bei der Arbeit als auch auf dem Online-Schlachtfeld. Durch das breitere Bild und die leichte Krümmung des Displays wird ein größerer Teil eures Sichtfelds auf natürlichere Weise ausgefüllt. So taucht ihr tiefer in eure Spiele ein und seht Gegner auch am äußersten Bildschirmrand.

Der CRG5 von Samsung ist ein tolles Modell für Einsteiger. Mit Full HD und 144 Hz ist die Ausstattung dennoch ziemlich gut. Höhere Auflösungen sind bei dieser Art von Monitor direkt um einiges teurer. Hier bekommt ihr also für gutes Geld ein hervorragendes Paket für euren Alltag.

Diagonale 23.5″/​59.7cm Auflösung 1920×1080 Helligkeit 250cd/​m² Bildwiederholfrequenz 144 Hz Reaktionszeit 4ms Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Blickwinkel 178°/​178° Anschlüsse 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2

