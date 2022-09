RTX 3080: Die begehrte High-End-GPU ist jetzt richtig günstig zu haben

Bei Mindfactory bekommt ihr gerade ein Custom Modell der High-End-GPU GeForce RTX 3080 von MSI günstig wie nie. Rüstet jetzt auf!

4K-Gaming und Raytracing sind aktuell die heißesten Buzz-Words in der Videospielbranche. Um Spiele so zu erleben, wie die Entwickler sie geplant haben, braucht ihr die passende Hardware. Mit einer GeForce RTX 3080 seid ihr da richtig gut aufgestellt und bei Mindfactory gibt es gerade ein Custom Modell der High-End-GPU zum neuen Tiefstpreis.

High-End-GPU: GeForce RTX 3080

Die GeForce RTX 3080 ist eine der begehrtesten Grafikkarten überhaupt. Bei der Leistung reiht sie sich zwischen der RTX 3070 Ti und der RTX 3080 Ti ein. Es gibt zwar noch minimal stärkere GPUs auf dem Markt, diese richten sich aber in erster Linie an andere Anwender, nicht direkt an Gamer.

Letztere bekommen mit der RTX 3080 ein hervorragendes Paket, mit dem 4K-Gaming bei maximalen Einstellungen und hohen FPS kein Problem mehr darstellen. Auch Raytracing ist mit der Grafikkarte möglich.

Jetzt zuschlagen: GeForce RTX 3080 zum Tiefstpreis!

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik NVIDIA GeForce RTX 3080 – 10GB GDDR6X – Desktop (LHR) Chip GA102-202-KD-A1 „Ampere“, 68SM, 628mm² Chiptakt 1440MHz, Boost: 1740MHz Speicher 10GB GDDR6X, 1188MHz, 19Gbps (19008MHz effektiv), 320bit, 760GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 8704/​272/​96 TDP/TGP 320W (NVIDIA), 320W (MSI) Externe Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (90mm) Gesamthöhe Triple-Slot Abmessungen 305x120x57mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing (68 Cores), Tensor Cores (272), NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, inkl. Grafikkarten-Halterung, Boost-Takt übertaktet (+30MHz) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Rechenleistung 30.29 TFLOPS (FP32), 473 GFLOPS (FP64) Herstellergarantie drei Jahre (ab Produktionsdatum, Abwicklung über Händler)

Richtig günstig bei Mindfactory

Das Angebot: Bei Mindfactory gibt es die MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X Plus 10G OC LHR aktuell für nur 789€. Die Versandkosten betragen zusätzlich 8,99€. Die UVP der Grafikkarte liegt bei 1069 Euro.

Tiefstpreis: So günstig wie jetzt war das Custom Modell der GPU von MSI vorher noch nie zu haben. Der einzige Anbieter, der zur Zeit mithalten kann, ist Amazon. Rechnet man die Versandkosten dazu, zahlt ihr dort genauso viel wie bei Mindfactory. Der alte Tiefstpreis lag derweil bei 797,48 Euro. (Quelle: geizhals.de)

Weitere Angebote

Bei MediaMarkt sind aktuell wieder die beliebten Clubtage, bei denen Mitglieder auf eine große Auswahl von Produkten ordentlich sparen können. Hier gibt’s alle Infos:

MediaMarkt Clubtage: Top 4K TV und beliebte SSD für Spiele im Angebot deutlich günstiger

Weitere Angebote findet ihr darüber hinaus auf unserer Übersichtsseite. Hier vergleichen wir jeden Tag die besten Angebote, Aktionen und Deals für Gamer, Hardware-Fans und Multimedia-Enthusiasten.