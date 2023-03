Raytracing für unter 300€ dank Amazon: Sichert euch die Einsteigerkarte jetzt zum Tiefstpreis

Bei den Amazon-Frühlingsangeboten ist für jeden etwas dabei. Hier bekommt ihr jetzt Raytracing-Power für nicht einmal 300 Euro.

Wer Raytracing hört, der denkt ziemlich sicher als Erstes an astronomisch teure Grafikkarten. Und das trifft in den allermeisten Fällen auch zu. Aber schicke Grafik muss nicht immer teuer sein. Das dachte sich auch Nvidia, als sie die RTX 3050 vorgestellt haben. Diese Variante bietet im direkten Vergleich mit ihren Schwestermodellen zwar weniger Leistung im High-End-Bereich, ist dafür aber auch deutlich günstiger. Bei Amazon bekommt ihr die MSI GeForce RTX 3050 Ventus jetzt zum Tiefstpreis von nur 279,99 Euro.

Raytracing zum kleinen Preis

Die MSI GeForce RTX 3050 Ventus ist eine preiswerte Grafikkarte, die euch ein hervorragendes Spielerlebnis bietet. Sie basiert auf der NVIDIA Ampere Architektur, die für eine hohe Leistung und Bildqualität sorgt. Diese Grafikkarte ist optimal für Spieler, die in Full HD oder QHD spielen wollen. Denn sie ermöglicht euch, viele Spiele in hoher Auflösung und mit beeindruckenden Effekten zu genießen, ohne viel Geld auszugeben. Mit der MSI GeForce RTX 3050 Ventus könnt ihr Spiele in Full HD (1920 x 1080 Pixel) oder QHD (2560 x 1440 Pixel) darstellen. Das bedeutet, dass die Bilder sehr scharf und klar sind. Die Grafikkarte unterstützt auch Raytracing, eine Technologie, die für realistische Licht- und Schatteneffekte sorgt.

Die MSI GeForce RTX 3050 Ventus hat ein effizientes Dual-Fan-Kühlerdesign, das für eine kühle und leise Grafikkarte sorgt. Zudem hat sie eine verstärkte Backplate, die für eine höhere Stabilität und ein elegantes Aussehen sorgt. Die Grafikkarte passt zu verschiedenen Monitoren, dank der drei DisplayPort-Anschlüsse und dem HDMI-Anschluss.

Die MSI GeForce RTX 3050 Ventus ist eine Grafikkarte, die euch viel Spaß beim Spielen bietet, ohne euer Budget zu sprengen. Sie ist ideal für Spieler, die in Full HD oder QHD spielen wollen und eine hohe Bildqualität und Leistung genießen wollen.

Weitere Angebote

