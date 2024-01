Raytracing zum Budgetpreis: 12GB Nvidia RTX 3060 für unter 300€

Bei Mindfactory bekommt ihr die Nvidia RTX 3060 jetzt zum Sparpreis. So kommen auch sparsame Gamer in den Genuss von Raytracing.

Ihr wollt eure Spiele in voller Pracht genießen, aber euer Geldbeutel ist nicht so prall? Dann gibt es gute Nachrichten für euch: Die 12GB Palit GeForce RTX 3060 ist im Angebot bei Mindfactory und kostet jetzt nur noch 269€. Das ist ein echter Schnäppchenpreis für eine Grafikkarte, die euch Raytracing in Full HD ermöglicht. Aber was kann die Karte eigentlich alles? Wir haben die Details für euch.

Hinweis: Der Link führt euch zu den MindStars von Mindfactory. Dort findet ihr die 12GB Palit GeForce RTX 3060. Bei einem Link zur Produktseite kann es passieren, dass euch nicht der beste Preis angezeigt wird.

Was kann die 12GB Palit GeForce RTX 3060?

Die RTX 3060 ist eine der günstigsten Grafikkarten, die auf der Nvidia Ampere Architektur basieren. Das bedeutet, dass sie nicht nur eine hohe Leistung bietet, sondern auch von den neuesten Technologien profitiert. Dazu gehört vor allem Raytracing, das für realistische Licht- und Schatteneffekte sorgt. Mit der RTX 3060 könnt ihr viele aktuelle Spiele in Full-HD mit Raytracing flüssig spielen.

Aber auch ohne Raytracing macht die Karte eine gute Figur. Dank ihrer 12GB Videospeicher könnt ihr problemlos mit hohen Texturen und Details spielen, ohne dass es zu Rucklern kommt. Außerdem ist die Karte zukunftssicher, denn sie unterstützt auch die neuen Features wie DLSs, die euer Gaming-Erlebnis noch verbessern können. DLSS ist eine künstliche Intelligenz, die die Bildqualität erhöht, ohne dass ihr Leistung einbüßt.

Die Palit GeForce RTX 3060 ist also eine vielseitige Karte, die euch viel Spaß beim Spielen bringen wird. Und das alles für weit unter 300€. Dank des großen Videospeichers ist auch das Zocken in WQHD möglich, je nach Spiel müsst ihr dann aber Abstriche bei den Details und Raytracing machen.

Noch mehr spannende Angebote und alle Infos zu Neuerscheinungen findet ihr in unserer Übersicht. Hier zeigen wir euch jeden Tag, wo es die besten Preise und Schnäppchen für euch gibt. Schaut doch mal vorbei!