Riesiger 34-Zoll-Gaming-Monitor mit mehr als 144Hz & 1ms Reaktionszeit im Angebot so günstig wie nie!

Den 34 Zoll großen MSI MPG ARTYMIS Gaming-Monitor gibt es jetzt im Angebot bei Amazon mit ganzen 200€ Rabatt. So günstig gab es ihn noch nie!

Der MSI MPG ARTYMIS überzeugt durch seine Größe, essenzielle Gaming-Features und mit den 200€ Rabatt von Amazon auch beim Preis. So bekommt ihr den Monitor aktuell für nur 499€ statt der üblichen 699€.

So viel mehr Aussicht ist fast schon unfair

Das unübersehbare Highlight vom MPG Artymis ist die riesige Bildschirmdiagonale von 34 Zoll, zusammen mit der UWQHD-Auflösung (3440 x 1440). So viel Monitorfläche heißt natürlich auch, dass ihr mehr sehen könnt. So habt ihr einen besseren Überblick, was sich links und rechts von euch in den virtuellen Welten abspielt. In Online-Games führt das zu einem Vorteil, den man schon fast als unfair bezeichnen könnte.

Aber der MPG Artymis ist nicht nur ein großer, sondern auch ein leistungsstarker Monitor. Er verfügt über eine Reihe von Features, die euer Gaming-Erlebnis auf ein neues Level bringen.

Mit einer Reaktionszeit von 1 ms und einer Bildwiederholrate von 165 Hz erlebt ihr eine flüssige und ruckelfreie Darstellung, die euch einen Vorsprung verschafft.

Dank HDR400 und 10 Bit Farbtiefe genießt ihr eine realistische und lebendige Farbdarstellung, die euch in das Spiel eintauchen lässt.

Mit AMD FreeSync profitiert ihr von einer synchronisierten Bildausgabe und -wiedergabe, die Tearing und Ruckeln vermeidet.

Der Blaulichtfilter schützt ihr eure Augen vor schädlichem Blaulicht und reduziert die Ermüdung der Augen.

Der MPG Artymis ist also nicht nur ein Gaming-Monitor, sondern ein echter Game-Changer.

Immer wieder gibt es großartige Gelegenheiten, um sich ein neues Gaming-System zusammenzustellen. Wenn ihr auf der Suche nach günstigen Angeboten seid, solltet ihr regelmäßig unsere Deals-Übersichtsseite besuchen. Dort findet ihr hochwertige Grafikkarten, schnelle SSDs, leistungsstarke CPUs, robuste Mainboards und vieles mehr an technischen Geräten und tollen Gadgets.