Roblox: Alle Promo-Codes im November 2021 und welche Geschenke ihr bekommt

Wie hole ich die kostenlosen Items? Dafür müsst ihr einfach nur in den Shop (via roblox.com ), im Filter “Free” einstellen und die Items dort auswählen. Anschließend müsst ihr einfach nur “Holen” klicken.

Was ist sonst noch so los in Roblox? Aktuell laufen zahlreiche Events, die euch ebenfalls kostenlose Items bringen:

Insert

You are going to send email to