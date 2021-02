Roblox feiert große Erfolge, besonders unter jungen Spielern. Einige Spieler verdienen sogar mit, indem sie eigene Inhalte erstellen und diese verkaufen.

Was genau ist Roblox? Bei Roblox handelt es sich um eine Spiele-Plattform, über welche die User anhand eines Baukastens eigene Spiele erstellen können. Man kann im Grunde so gut wie alles in Roblox entwicklen, darunter Shooter, Rennspiele, Puzzlespiele, Adventures, RPGs und sogar MMOs.

Diese Spiele stehen dann über die Plattform zur Verfügung, wo sie jeder gratis spielen kann. Die Entwickler können noch weitere Inhalte wie Pets und kosmetische Items zur Individualisierung der Spielfiguren anbieten. Diese können Spieler kaufen, wofür sie die Ingame-Währung Robux benötigen.

Gerade während der Corona-Pandemie hat sich Roblox zu einer Art sozialem Netzwerk für Kinder entwickelt. Sie treffen sich darüber mit ihren Freunden, die sie während Lockdowns nicht sehen können und spielen zusammen oder hängen in Social Hubs ab.

Roblox ist bei jüngeren Spielern so erfolgreich, es ist im Prinzip schon so etwas wie das YouTube für die Generation Z.

Roblox ist ein Spielebaukasten, der sehr erfolgreich ist – besonders bei Kindern.

Selbst Kinder können mit Roblox Geld verdienen

Wie erfolgreich ist das Spiel? Roblox startete am 27. Februar 2008. Mittlerweile hat es über 150 Millionen aktive Spieler. Diese haben alleine in 2020 für einen Umsatz von rund 924 Millionen US-Dollar gesorgt (via Forbes). Und zwar, indem sie die Währung Robux und Merchandise wie beispielsweise T-Shirts kauften.

Das hat den Gründer des Studios, David Baszucki, jetzt zum Milliardär gemacht. Doch auch die Spieler verdienen kräftig mit.

„Papa, ich will mehr Robux!“ – Wie ich mit meinen Gamer-Kids klar komme

Wie verdienen die Spieler Geld? Wer Inhalte für Roblox erstellt, der bekommt einen Teil der Einnahmen durch die Verkäufe von Robux. Wird die Ingame-Währung für Items in den von den Spielern erstellen Welten ausgegeben, dann erhalten sie pro 100 Robux 35 Cent. (via Forbes)

Die 1,25 Millionen User, die Inhalte erschaffen, haben dadurch insgesamt 328 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 eingenommen.

Mehr als 1.200 Content Creator verdienten mehr als 10.000 Dollar im Jahr.

Über 300 konnten sogar mehr als 100.000 Dollar einnehmen.

Bei diesen Personen handelt es sich sowohl um Kinder, die aus Spaß Content erstellen aber auch um Erwachsene.

Einige Entwickler sind am College, einige an der High School, ein paar sind noch jünger – wahrscheinlich im Bereich der 13- oder 14-Jährigen. Manche von ihnen bekommen 2000, 3000, 4000, 5.000 Dollar im Monat. Sobald man 5.000 oder 10.000 im Monat erreicht, wird es ein ziemlich interessanter Job, den man nebenher machen kann, während man studiert. David Baszucki, CEO der Roblox Company (via Observer)

Welche Spiele sind besonders beliebt? Es gibt sehr viele Titel auf der Plattform, welche die Spieler ausprobieren können. Zu den besonders beliebten Spielen gehören:

Natural Disaster Survival – Ein Survivalspiel

Scuba Diving at Quill Lake – Ein Spiel, in dem es gilt bei Tauchgängen Schätze zu bergen

Theme Park Tycoon 2 – Ein Aufbauspiel

Work at a Pizza Place – Spieler müssen eine Pizzeria managen

Murder Mystery 2 – Ein Koop-Horror-Spiel

Jailbreak – Ein Spiel im Stil von „Räuber und Gendarm“

Welcome to Bloxburg – Ein Spiel, das an Die Sims erinnert

Seid ihr auch in Roblox unterwegs? Könnt ihr den Erfolg nachvollziehen?

Roblox gehört zu den 5 erfolgreichsten Mobile-Games 2020 in Deutschland.