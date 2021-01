Die 5 erfolgreichsten Mobile-Games 2020 in Deutschland

Mobile-Games waren 2020 in Deutschland verdammt erfolgreich. Wir zeigen euch hier die 5 Spiele, die 2020 am meisten Geld in Deutschland umgesetzt haben und verraten, warum sie so erfolgreich sind.

Das wird hier gezeigt: Die Analyse-Seite App Annie hat sich die Umsätze und Spielzeiten von Mobile-Games weltweit angeschaut. Dabei haben sie auch auf Deutschland geblickt.

Es wurden die 5 Spiele gezeigt, die in Deutschland 2020 am meisten Geld eingespielt haben. Hier gaben Spieler also das meiste Geld aus.

So steht es um Mobile-Gaming: Die Analyse von App Annie zeigt nicht nur die erfolgreichsten Spiele, sondern wirft auch generell ein Blick auf das Gaming auf dem Smartphone. Besonders spannend ist:

Casual-Gamer sorgen für 78% aller Spiele-Downloads, aber nur für 23% der Einnahmen von den Spielen

Core-Gamer hingegen sorgen für 66% der Einnahmen, aber nur für 20% der Downloads

Zeit im Spiel verbringen beide Gruppen etwa gleich viel – Core-Gamer sorgen für 55% der Gesamtzeit und Casual-Gamer für 43%

Die restlichen Prozente bei den Angaben werden den Casino-Spielern zugeschrieben, die auf dem Handy Casino-Apps spielen

Generell ist der Mobile-Markt riesig. Den Analysten zufolge sollen im Jahr 2021 bis zu 120 Milliarden Dollar durch Mobile-Games eingespielt werden.

Doch nun zu der Frage, welche 5 Spiele in Deutschland die meisten Einnahmen verbuchen konnten. Wir zeigen euch die Spiele und verraten, warum sie so umsatzstark sind.

Platz 5: ROBLOX

Was ist das für ein Spiel? Hierbei handelt es sich um eine riesige Plattform, wo man sich anmelden und einige Welten kreieren kann. Das Setting erinnert an eine Mischung aus Minecraft und Lego und ist dabei sehr kindlich gehalten.

In Roblox kann man quasi alles machen, was man möchte. Ihr könnt eigene Minispiele erstellen oder Minispiele von anderen Spielern betreten. Die Bandbreite ist groß. Man kann Rennen fahren, Shooter spielen oder in riesigen Achterbahnen fahren. Hier gibt es kaum Einschränkungen.

Roblox ist vor allem ein Spiel für Kinder und genau darauf ist es auch ausgelegt. Im App-Store gibt es keine Altersbeschränkungen und Eltern könnten Einstellungen vornehmen, was Kinder in Roblox dürfen und was nicht.

Wie viel Geld wurde verdient? Analysten von Sensor Tower betiteln die Einnahmen von Roblox im Jahr 2020 auf 1,1 Milliarden Dollar. Wie viel Geld davon von deutschen Spielern kommen, ist allerdings nicht klar.

Wodurch generiert ROBLOX seine Einnahmen? Im App-Store ist Roblox kostenlos zum Herunterladen.

Im Spiel gibt es die Währung Robux, die auch durch Echtgeld gekauft werden kann. Dafür kann man sich dann Avatar-Items kaufen oder Ausrüstung. Die Entwickler bewerben diesen Teil aber nicht massiv.

Ein anderer Teil der Einnahmen kommt durch die Minispiele, die angeboten werden. Ersteller der Spiele nehmen Robux, damit man das Minispiel erleben kann.

Wie sieht es mit Pay2Win aus? Dieses Thema ist in Roblox oft umstritten. Manche Spiele sind eben nur durch die Robux spielbar, während andere Games kostenlos sind. Wenn man also manche Spiele unbedingt zocken möchte, muss man Echtgeld investieren.

Dabei werden teilweise die Spiele hart beworben und man wird zum Kauf verlockt. Richtig dickes Pay2Win gibt es in Roblox aber meistens nicht.

Es ist vor allem die Zielgruppe, die Roblox erfolgreich macht. Kinder verstehen oftmals nicht, warum sie eine Welt kostenlos betreten können und eine andere Welt eben nicht. Hier werden dann die Eltern nach Geld gefragt, damit einzelne Spiele freigeschaltet werden.

