IKEA eröffnet einen Laden in Roblox, in dem Spieler sogar arbeiten und echtes Geld verdienen können

Roblox ist ein Sandbox-Game, das besonders bei minderjährigen Spielern sehr beliebt ist. Innerhalb von Roblox könnt ihr eigene Spiele erschaffen oder die Werke der Community testen. Der Auswahl sind dabei kaum Grenzen gesetzt: Es gibt Shooter, Racing-Games, Rätselspiele und vieles mehr. Und jetzt könnt ihr in Roblox sogar in einem Ikea arbeiten.

Was hat es mit dem Job auf sich? Das Möbelgeschäft IKEA hat in dem Sandbox-Game Roblox einen Laden eröffnet. Für die Roblox-Filiale des Unternehmens hat der Konzern zudem eine offizielle Stellenanzeige veröffentlicht (via thecoworker.co.uk).

Insgesamt sollen zehn Mitarbeiter eingestellt werden, die in dem IKEA-Geschäft in Roblox arbeiten und dort „einen Geschmack davon bekommen“, wie es ist, eine Karriere in einem Reallife-IKEA anzugehen. Es gibt auch ein echtes Gehalt, insgesamt 14,80 Euro pro Stunde.

Innerhalb des Roblox-IKEAs soll es verschiedene Arbeitsbereiche geben, dazu zählt der Ausstellungsraum und das Bistro. Dort erwarten die Mitarbeiter Aufgaben wie das Helfen bei der Auswahl von Möbeln und das Servieren von Frikadellen.

Wer kann sich für die Stelle bewerben? Die Stelle ist leider nur für Personen ausgeschrieben, die im vereinigten Königreich oder in der Republik Irland leben. Deutsche, Schweizer oder österreichische Roblox-Spieler haben demnach keine Aussicht auf den Job.

Außerdem müssen die Bewerber mindestens 18 Jahre alt sein und dürfen derzeit nicht aktiv in einem (echten) IKEA arbeiten.

Obendrein müssen die Bewerber ein Formula ausfüllen, das neben typischen Daten wie Namen, Geburtsdatum und die Telefonnummer auch – falls vorhanden – Social-Media-Accounts wie TikTok oder Instagram erfragt.

Ebenso werden den Bewerbern drei „interessante“ Fragen gestellt:

Was hältst du davon, in Pixel verwandelt zu werden?

Wenn du ein verpixeltes IKEA-Möbelstück wärst, welches wärst du und warum?

Was würdest du tun, wenn uns in unserem Bistro die verpixelten Hot Dogs ausgehen würden?

Wenn ihr vorhattet, in das vereinigte Königreich zu ziehen, begeisterter Roblox-Spieler und über 18 Jahre alt seid, dann ist das bestimmt der ideale Job für euch. Vorausgesetzt, ihr erscheint zu dem Vorstellungsgespräch: Bei Gen Z gibt es einen beliebten Trend: Sie gehen nicht zu Vorstellungsgesprächen