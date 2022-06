Razer inszeniert sich als Prada für Gamer, verlangt für einen exklusiven Koffer 750 Euro

Razer hat eine neue Koffer- und Taschenkollektion für Gamer vorgestellt. Diese Kollektion ist in Zusammenarbeit mit einem Modelabel entstanden. Entsprechend viel Geld verlangt man für die Taschen und Koffer im Razer-Design.

Viele Hersteller bieten Gamern jede Menge Möglichkeiten, um sich anderen Gamern zu repräsentieren.

So hatte etwa Hersteller Razer etwa eine Maske für Gamer vorgestellt, die die Besitzer vor dem Corona-Virus schützen sollte. Nun hat Razer weitere Lifestyle-Produkte vorgestellt. Dieses Mal: Eine Koffer- und Taschenkollektion, die cool aussieht, aber auch richtig Geld kostet.

Die Preise für Razers exklusive Collection starten bei 175 Euro

Was ist das überhaupt für eine Kollektion? Razer hat sich mit der Firma Tumi zusammengetan und hat gemeinsam eine Taschenkollektion entworfen. Tumi Inc. ist ein US-amerikanischer Gepäckhersteller, der vor allem hochpreisige Koffer, Taschen und Accessoires anbietet. Wer auf Amazon nach Tumi-Koffern sucht, zahlt schnell mehr als 500 Euro.

Was gehört zu der Kollektion? Die Kollektion von Razer und Tumi besteht aus insgesamt 4 Artikeln:

Die Laptop Sleeve ist für Laptops mit bis zu 15 Zoll geeignet. Der Preis liegt hier bei 175 Euro.

Der Razer Bozeman Sling Rucksack ist für Kabel und anderes Gaming-Zubehör konzipiert, den man sich schnell auf den Rücken packen kann. Hier liegt der Preis bei 365 Euro.

Der Razer Finch Rucksack soll vor allem für schwere Ausrüstung geeignet sein. Hier müsst ihr 575 Euro zahlen.

Den Abschluss bildet der „Razer Internationales Handgepäck auf 4 Rollen“, der 765 Euro kostet. Dieser verfügt über einen USB-C-Anschluss, um Geräte auf Reisen mit Strom zu versorgen.

Was ist so besonders daran? Jedes Produkt trägt die typische grüne Farbe und das Logo von Razer. Kombiniert wird das mit dem typischen Tumi-Look. Insgesamt erscheinen von jedem der vier Artikel nur 1337 Einheiten. Diese Zahl wird oft als Gaming-Meme genutzt, um die besten Spieler zu bezeichnen. Razer scheint sich auch mit seinem Preis und dem Namen bewusst an absolute Top-Spieler zu richten.

Wann erscheint die Razer-Tumi-Kollektion? Seid ihr jetzt neugierig geworden und wollt unbedingt so einen Koffer oder Rucksack kaufen, dann könnt ihr das bereits in wenigen Tagen tun. Denn bereits am 3. Juni (17:00 Uhr MESZ) sollen die vier Artikel erscheinen. Hier noch einmal die Produkte und Preise im Überblick:

TUMI | Razer Internationales Handgepäck auf 4 Rollen (erweiterbar): 765 Euro

TUMI | Razer Finch Rucksack – Für 15 Zoll Laptop: 575 Euro

TUMI | Razer Bozeman Sling Rucksack: 365 Euro

TUMI | Razer Laptop Sleeve – Für 15 Zoll Laptop: 175 Euro

