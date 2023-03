Twitch-Streamerin sucht persönlichen Assistenten, stellt ungewöhnliche Bedingungen

Die Twitch-Streamerin QTCinderella (28) ist viel beschäftigt. Via Twitter suchte sie daher nach jemandem, der sie unterstützen kann. Die Anforderungen an ihren persönlichen Assistenten sorgten jedoch für erhobene Augenbrauen, denn man soll Geschirr spülen und darf selbst nicht streamen.

Was ist das für eine Streamerin? Für QTCinderella war 2022 ein erfolgreiches Jahr, in dem sie endlich etwas aus dem Schatten ihres Freundes, dem YouTuber Ludwig Ahgren, hervortreten konnte.

Die Streamerin schaffte es, ihre Zuschauerzahlen um 70 % zu erhöhen und stellte einige größere Events auf die Reihe, darunter auch die Streamer Awards, die auch in diesem Jahr wieder stattfanden. Doch die Anstrengungen des vergangenen Jahres hinterließen Spuren:

Auf Twitter suchte QTCinderella nun nach einem Personal Assistent, um sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Bewerber sollen 6 Voraussetzungen erfüllen

Was war das für ein Job-Angebot? Mit einem Tweet machte die 28-Jährige ihre Suche nach einem PA am 15. März öffentlich. Welche Aufgaben genau anfallen, schrieb sie nicht. Einige lassen sich jedoch aus ihrer Liste an Kriterien ablesen.

Gefordert werden unter anderem:

gründliches Verständnis von Twitch/dem Streaming-Bereich

Interesse an/Erfahrung mit Events

keine Abneigung gegenüber dem Geschirrspülen

Der neue Assistent oder die neue Assistentin von QTCinderella wird der Streamerin also aller Wahrscheinlichkeit nach beim Planen und Organisieren ihrer Streams und Events helfen und auch mal beim Spülen mitanpacken.

Darüber hinaus sollte derjenige in Los Angeles und somit in der Nähe der Streamerin leben, die Empfehlung eines Bekannten mitbringen und selbst keine Ambitionen haben, Content zu produzieren. Wir haben euch den Tweet hier eingebunden:

Nutzer ätzen: “Also suchst du einen Leibeigenen?”

Was störte Twitter-Nutzer an dem Post? Neben einigen ernsthaften sowie einigen humorvollen Antworten, wurde in den Kommentaren unter dem Tweet Kritik an QTCinderella laut. Ein Nutzer warf ihr gar vor, einen “persönlichen Sklaven” zu suchen (via Twitter).

Vor allem zwei der Bedingungen stießen den Kritikern offenbar sauer auf: Die Sache mit dem Geschirrspülen und das Verbot, selbst als Content Creator tätig zu sein. Twitter-Nutzer warfen der Streamerin vor, Kreativität unterbinden zu wollen. Andere waren der Auffassung, das, was sie eigentliche suche, wäre wohl eher eine Spülmaschine (via Twitter).

Wie reagiert QTCinderella? Die 28-Jährige beantwortete einige der Kommentare und erklärte, was es mit den Bedingungen auf sich habe. Direkt vorneweg: Es soll sich um eine Vollzeit-Stelle handeln, die entsprechend bezahlt wird (via Twitter).

Streamerin verteidigt ihre Bedingungen

Warum muss der Assistent spülen? QTCinderella ist leidenschaftliche Bäckerin und verzierte früher professionell Torten. Daher veranstaltet sie gerne Back-Streams, nach denen jedoch oft ein Berg an benutztem Geschirr zurückbleibt.

Auf Twitter schreibt sie, manchmal gebe es einfach nicht genug zu tun, um eine Vollzeit-Stelle zu füllen und das Geschirrspülen würde sie oft 2 Stunden kosten. Das scheint für die Streamerin also eine praktische Lösung zu sein.

In dem “Fear&”-Podcast des Polit-Streamers HasanAbi ging sie am 20. März noch einmal näher auf das Thema ein. So sei es der Job des PA, sie so lange wie möglich auf Sendung zu halten. Wenn sie sich erschöpft fühle und wisse, dass ihr noch 2 Stunden Geschirrspülen drohen, würde sie einen Back-Stream daher vielleicht vorzeitig beenden.

Es gehe dabei jedoch speziell um die Back-Streams, nicht um eine allgemeine Haushaltshilfe. QTCinderella fügt hinzu, dass es wohl der schlimmste Teil des Jobs sei, deshalb habe sie offen damit umgehen wollen.

Was hat es mit dem Content-Verbot auf sich? Auch dafür hat die Streamerin eine Erklärung: Da gehe es ihr um die Privatsphäre. Ihr Assistent soll ihr Leben nicht für Content ausschlachten können:

Selbst wenn diese Person nachhause gehen und League of Legends streamen würde, könnte sie sagen: “Oh, ich war heute drüben in QTs Haus und sie und Ludwig hatten einen Streit.

Die ganze Folge des Podcasts könnt ihr euch auf YouTube in englischer Sprache anschauen. Das Thema wird ab Minute 39 angesprochen.

Neben den Kritikern gibt es aber auch Leute, die Verständnis für die 28-Jährige haben. Gerade der Teil mit dem Content sei sehr wichtig, somit müsse sie sich keine Sorgen machen, jemand wolle sie nur für ihre Reichweite ausnutzen (via Twitter).

Am 12. März veranstaltete QTCinderella die diesjährigen Streamer Awards, bei dem sie Content Creator von Twitch und YouTube auszeichnete. Bei der anschließenden Afterparty gab es jedoch ziemlich viel Aufregung. Vielleicht war das der ausschlaggebende Faktor in der Entscheidung der Streamerin, sich einen Assistenten zu suchen.

