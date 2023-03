Es wäre ein Fehler, diese 7 günstigen Geheimtipps im PS Store für PS4 und PS5 zu übersehen

In den aktuellen Sales im PSN verstecken sich eine Reihe von genialen Spielen, die ihr womöglich sehr schnell überseht.

Es gibt eine Gruppe von Spielen, die euch beim ersten Blick womöglich abschrecken, sich aber schnell zu euren neuen Lieblingen entwickeln können. Hier findet ihr sieben Stück davon, die ihr aktuell günstig für PS4 und PS5 kaufen könnt!

Günstige Indie-Hits im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 16. März, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Cult of the Lamb

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Massive Monster | Release: 12. August 2022 | Spielzeit: 14 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Cult of the Lamb spielt ihr als niedliches Lamms, das geopfert wird und danach Rache sucht. Dafür gründet ihr eine Sekte und rekrutiert Anhänger, die euch bei diesem Unterfangen helfen. Während ihr selbst loszieht und euch mit zahlreichen Monstern anlegt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier seid ihr richtig, wenn ihr schon immer mal einen eigenen Kult gründen wolltet. Durch seine Roguelite-Natur ist der Titel aber auch was für euch, wenn ihr ein derartiges Genre mögt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Cult of the Lamb ist derzeit mit einem Preisnachlass von 25 Prozent für 22,49€ statt des üblichen Preises von 29,99 Euro erhältlich.

Death Stranding: Director’s Cut

Genre: Action | Entwickler: Kojima Productions | Release: 24. September 2021 | Spielzeit: 36 hours

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Death Stranding: Director’s Cut ist eine erweiterte Version des Originalspiels mit verbesserter Grafik, neuen Inhalten und zusätzlichen Spielmechaniken. Hier spielt ihr mit Sam Bridges eine Art postapokalypstischen Postboten, der eine zersplitterte Gesellschaft wieder vereinen muss.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr ein besonders einzigartiges Spielerlebnis, das sich niemand entgehen lassen sollte. Und gerade, wenn ihr Actionspiele oder postapokalyptische Schauplätze liebt, dann führt kein Weg an Death Stranding vorbei.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Death Stranding: Director’s Cut gibt es derzeit für 60 Prozent des Originalpreises von 49,99 Euro, also für nur 19,99€.

Valkyrie Elysium: Digital Deluxe Edition

Genre: JRPG | Entwickler: Square Enix | Release: 26. September 2022 | Spielzeit: 13 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Valkyrie Elysium erlebt ihr die Geschichte einer Valkyrie, die die Welt retten soll. Im Zentrum steht dabei das Einherjar- und Kombo-System, das besonders schnelle Kämpfe ermöglicht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier sind nicht nur Fans von JRPGs an der richtigen Adresse, sondern auch all jene, die einfach nur ein actionreiches Spiel suchen, in dem ihr mit Schwert und Magie zahlreiche Kämpfe bestehen müsst.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Valkyrie Elysium: Digital Deluxe Edition ist derzeit mit einem Rabatt von 50 Prozent erhältlich und kostet nur 42,49€ statt 84,99 Euro.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

Genre: Prügelspiel | Entwickler: CyberConnect2 | Release: 2. September 2022 | Spielzeit: 10 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Mit JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R gibt es ein Remake des klassischen Prügelspiels, das jedoch auf den Stil der modernen Anime der Reihe setzt. Hier prügelt ihr euch mit den Charakteren aus der beliebten Manga- und Anime-Serie und setzt dabei unter anderem die bekannten Stands ein.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mit dem Spiel könnt ihr selbst erleben, wieso JoJo’s Bizarre Adventure so eine beliebte Serie ist. Gleichzeitig lohnt es sich für all jene, die sowieso schon Fan sind. Ebenso kommen Kampfspiel-Enthusiasten hier voll auf ihre Kosten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr könnt das Spiel mit einem Rabatt von 35 Prozent für nur 32,49€ statt des regulären Preises von 49,99 Euro kaufen.

Attack on Titan 2

Genre: Action | Entwickler: Omega Force | Release: 2. August 2019 | Spielzeit: 17 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Attack on Titan 2 werdet ihr zum Mitglied des Erkundungstrupps und nehmt den Kampf mit den Titanten auf. Die Geschichte basiert dabei auf der beliebten Manga- und Anime-Serie, erzählt sie aber aus einer neuen Perspektive. Und mit dem DLC Final Battle könnt ihr gar den großen Plottwist der Serie bereits im Spiel erleben.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans der Attack on Titan-Franchise werden an diesem Spiel ihre Freude haben, da es die intensive Action und Handlung der Serie getreu wiedergibt. Gleichzeitig ist es der richtige Titel für euch, wenn ihr Spiele der Marke Dynasty Warriors mögt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit 50 Prozent Rabatt auf die UVP könnt ihr A. O. T. 2 für nur 38,49€ statt 69,99 Euro kaufen.

Persona 3 Portable & 4 Golden Bundle

Genre: RPG | Entwickler: Atlus | Release: 19. Januar 2023 | Spielzeit: 133 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Das Bundle mit Persona 3 Portable & 4 Golden enthält zwei geniale JRPG-Klassiker in einem Paket. In beiden Spielen geht es um Schüler, die in übernatürliche Ereignisse verwickelt werden und ihre so genannten Personas einsetzen müssen, um mysteriöse Mächte zu bekämpfen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans klassischer JRPGs mit tiefgründigen Geschichten und fesselnden Charakteren werden das Persona 3 & 4 Bundle lieben. Gleichzeitig ist die Serie an sich dafür bekannt, ein guter Einstieg in das JRPG-Genre zu sein.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Bundle ist derzeit mit einem Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Preis von 38,99 Euro erhältlich und kostet somit 29,24€.

Temtem – Deluxe Edition

Genre: MMORPG | Entwickler: Crema | Release: 8. Dezember 2020 | Spielzeit: 62 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Temtem setzt das klassische Pokémon-Gameplay als MMORPG um und schickt euch in eine Welt, in der ihr Kreaturen namens Temtems fangt, trainiert und bekämpft. dabei könnt ihr die gesamte Story nicht nur alleine durchspielen, sondern auch im Koop gemeinsam miteinem Freund.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans der klassischen Pokemon-Spiele werden an Temtem ihre Freude haben, da es ein ähnliches Spielerlebnis bietet. Gleichzeitig ist es etwas für euch, wenn ihr MMOs mögt und auf taktische, rundenbasierte Kämpfe steht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit ist es 20 Prozent unter dem Originalpreis von 64,99 Euro erhältlich. Ihr zahlt also nur noch 51,99€.

Angebote im AAA-Bereich

Wenn ihr hier dennoch nichts passendes gefunden habt, dann findet ihr derzeit auch eine ganze Reihe spannender AAA-Titel im Angebot. Sieben, die sich bei denen besonders lohnen, findet ihr in einer weiteren Vorstellung mit 7 spannenden Deals.