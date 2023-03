Im PS Store gibt es gerade 7 geniale AAA-Spiele für PS4 und PS5 richtig günstig

Der PS Store zeigt gerade, dass AAA-Gaming nicht teuer sein muss. Hier bekommt ihr sieben richtige Knaller der letzten Jahre mit bis zu 90 Prozent Rabatt!

Wenn ihr die letzten Jahre ein wichtiges AAA-Spiel verpasst habt, dann ist der aktuelle Sale im PSN besonders spannend für euch. Denn hier gibt es aktuell richtig dicke Angebote auf gefeierte Spieleperlen und damit massenhaft Spielspaß für wenig Geld!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 16. März, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

The Callisto Protocol

Genre: Survival Horror | Entwickler: Striking Distance Studios | Release: 2. Dezember 2022 | Spielzeit: TBD

Was ist das für ein Spiel? The Callisto Protocol will in die Fußstapfen von Dead Space treten und schickt euch dafür in den Kampf gegen außerirdische Monster auf den Jupitermond Callisto. Hier müsst ihr nicht nur gegen die grotesken Kreaturen überleben, sondern gleichzeitig dazu noch die Geheimnisse des Gefängniskomplexes entschlüsseln, in dem ihr gefangen seid.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend eignet sich das Spiel für Fans von Dead Space, Science-Fiction und Liebhaber von Horror im allgemeinen. Allerdings müsst ihr dazu bereit sein, ein paar Schwächen im Kampfsystem zu akzeptieren. Denn das wurde häufiger kritisiert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: The Callisto Protocol ist derzeit für 55,99€ im Angebot und kostet 30 Prozent des regulären Preises von 79,99 Euro.

Cyberpunk 2077

Genre: Action-RPG | Entwickler: CD Projekt Red | Release: 10. Dezember 2020 | Spielzeit: 25-40 hours

Was ist das für ein Spiel? Cyberpunk 2077 schickt euch in die dystopischen Zukunft der Tabletop-Vorlage. Hier deckt ihr als V an Seite mit dem von Keanu Reeves gespielten Johnny Silverhand eine riesige Firmenverschwörung auf.

Für wen lohnt sich das Spiel? Nach anfänglichen Problemen zum Launch eignet sich das Spiel mittlerweile für alle, die Cyberpunk-Settings mögen und gerne eine offene Welt mit so einem erkunden wollen. Dazu beeindruckt e sgerade mit seiner spannenden Geschichte und Nebenaufgaben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Cyberpunk 2077 ist derzeit mit einem Rabatt von 50 Prozent erhältlich und kostet nur 24,99€ statt 49,99 Euro.

The Witcher 3: Complete Edition

Genre: Action RPG | Entwickler: CD Projekt Red | Release: 19. Mai 2015 | Spielzeit: 70-100 hours

Was ist das für ein Spiel? The Witcher 3: Complete Edition ist das wohl bisher beliebteste Rollenspiel von CD Projekt Red und brachte ihnen den Ruf ein, faszinierende offene Welten erschaffen zu können. Hier spielt hier Hexer und Monsterjägers Geralt von Rivia, der seine verschwundene Adoptivtochter finden und ein Übel bekämpfen muss, das die gesamte Welt bedroht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von epischen Fantasy-Abenteuern mit fesselnden Geschichten und reichhaltigen, detaillierten Welten werden The Witcher 3: Complete Edition lieben. Das Spiel bietet intensive Kämpfe, komplexe Charaktere und mehrere Handlungsstränge und Enden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Spiel gibt es derzeit für 40 Prozent des Originalpreises von 49,99 Euro, also für nur 29,99€.

Monster Hunter: Rise

Genre: Action RPG | Entwickler: Capcom | Release: 20. Januar 2023 | Spielzeit: 30-50 hours

Was ist das für ein Spiel? Monster Hunter: Rise schickt euch wie auch Witcher 3 auf Monsterjagd. Allerdings nehmt ihr es hier vorrangig mit größeren Bestien auf und nutzt darauf deren Einzelteile, um neue Ausrüstung herzustellen. Mit der ihr dann wiederum die Freunde der jeweiligen Bestien erledigt. Denkt man genau darüber nach, ist das Spiel verdammt makaber und lässt einen hinterfragen, wer das eigentliche Monster ist. Die Gameplay-Loop kann aber für hunderte von Stunden begeistern.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr bereit seid, viel zu grinden um euren Charakter immer und immer weiter zu verbessern, dann dürfte es kaum eine bessere Reihe als Monster Hunter geben. Zudem lohnt es sich, wenn ihr aufregende und imposante Bosskämpfe sucht. Denn das Spiel besteht aus nichts anderen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr könnt Monster Hunter: Rise mit einem Rabatt von 75 Prozent für nur 19,99€ statt des regulären Preises von 39,99 Euro kaufen.

Dead by Daylight

Genre: Survival Horror | Entwickler: Behaviour Interactive | Release: 23. Juni 2017 | Spielzeit: N/A

Was ist das für ein Spiel? Dead by Daylight ist ein Multiplayer-Survival-Horrorspiel, in dem ihr entweder als einer von vier Überlebenden versucht, einem Killer zu entkommen, oder in der Rolle eines Killers die Überlebenden einer höheren Macht opfern müsst. Besonders spannend wird das durch die sehr einzigartigen Fähigkeiten der überlebenden und Killer.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn euch assymetrische Multiplayer-Spiele und Horror gefallen, bekommt ihr hier einen sehr spannenden Vertreter. Dazu eignet es sich für Fans beliebter Horror-Franchises. Denn ihr könnt gar mit bekannten Charakteren wie etwa dem Pyramid Head oder Ghostface losziehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit 5o Prozent Rabatt auf die UVP könnt ihr Dead by Daylight für nur 14,99€ statt 29,99 Euro kaufen.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Respawn Entertainment | Release: 15. November 2019 | Spielzeit: 20-30 Hours

Was ist das für ein Spiel? Star Wars Jedi: Fallen Order ist ein Third-Person-Action-Adventure im Star Wars-Universum. In der Rolle von Cal Kestis, einem ehemaligen Jedi-Padawan reist ihr hier durch eine gefährliche Galaxie, um dem Imperium zu entkommen. Dabei vereint es Metroidvania-Elemente mit denen eines Soulslikes.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend solltet ihr nicht nur als Star-Wars-Fan ein Blick auf das Spiel werfen, sondern auch, wenn euch eines der beiden genannten Genres gefällt. Dazu gibt es einen hohen Schwierigkeitsgrad, wodurch es sich für all jene eignet, die gerne eine Herausforderung suchen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr könnt Star Wars Jedi: Fallen Order mit einem Rabatt von 90 Prozent für nur 4,99€ statt des regulären Preises von 49,99 Euro kaufen.

Devil May Cry 5: Special Edition

Genre: Hack-and-Slash | Entwickler: Capcom | Release: 8. März 2019 | Spielzeit: 15-20 Hours

Was ist das für ein Spiel? Devil May Cry 5 beendet die langjährige Saga rund um den Kampf zwischen Dante und Vergil mit einem rasanten Hack-and-Slash-Spiel. Hier zieht ihr mit gleich drei verschiedenen Dämonenjägern los, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten und Kampfstile verfügt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend werden hier Fans von Hack & Slash-Spielen und der Devil May Cry-Reihe glücklich, aber auch all jene, die intensive Action und das herausfordernde Gameplay lieben. Durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade könnt ihr aber auch als Anfänger einen Zugang finden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit ist es 50 Prozent unter dem Originalpreis von 39,99 Euro erhältlich. Ihr zahlt also nur noch 19,99€.

Es gibt gar kostenlose Spiele!

Wenn ihr noch weniger zahlen wollt, nämlich gar nichts, dann gibt es auf der Playstation auch eine ganze Reihe komplett kostenloser Spiele! In einem seperaten Artikel findet ihr die 26 besten, die ihr im Jahr 2023 spielen könnt!