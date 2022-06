PS Store: Unter den aktuellen Angeboten verstecken sich 7 Indie-Perlen für PS4 und PS5

Bei den aktuellen Angeboten im PSN findet ihr eine ganze Menge Indie-Spiele, die mit ihren einzigartigen Ideen auftrumpfen.

Nicht nur AAA-Spiele sind spannend! Indie-Titel können häufig mit ihren einzigartigen Gameplay-Mechaniken überzeugen. Und derzeit sind im PS Store eine ganze Menge von denen im Deal günstig zu haben. Damit euch die Auswahl leichter fällt, findet ihr hier sieben besonders spannende!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Das Angebot endet am 26. Juni, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Cuphead

Genre: Run and Gun | Entwickler: Studio MDHR | Release-Datum: 28. Juli 2020 | Spielzeit: 11 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Cuphead ist ein knallhartes Run-and-Gun-Spiel, das ihr alleine oder im Koop angehen könnt. Cuphead und sein Bruder Mugman werden vom Teufel in seinem Casino hereingelegt und müssen darauf eine Reihe von entlaufenen Schuldigern für ihn fangen, um ihre eigenen Seelen zu behalten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr auf klassische und vor allem schwere 2D-Shooter steht, ist Cuphead ein wahres Fest für euch. Und dank der Möglichkeit, es auch mit einem Freund zu spielen, könnt ihr hier gar gemeinsam Spaß dabei haben, wenn ihr euch den zahlreichen Herausforderungen stellt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Cuphead beträgt 19,99 Euro. Derzeit ist es jedoch um 30 Prozent reduziert, wodurch sich der Preis auf 13,99 Euro reduziert.

Edge of Eternity

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Midgar Studio | Release-Datum: 10. Februar 2022 | Spielzeit: 30 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Edge of Eternity zieht ihr als Daryon los, nachdem seine Heimat von einer technologisch fortgeschrittenen Fraktion überfallen wurde. Gemeinsam mit seiner Schwester sucht er jetzt in einer Open-World die Fantasy mit High-Tech mischt ein Heilmittel, um seine Mutter zu retten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Edge of Eternity ist etwas für Fans von JRPGs und strategischen Kampfsystemen. Es mischt Konfrontationen auf einem Hexfeld mit einem Active-Time-Battle-System, wie es etwa aus der Final-Fantasy-Reihe bekannt ist.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Edge of Eternity beträgt 29,99 Euro. Dank des aktuellen Angebotes bekommt ihr es jedoch 25 Prozent günstiger und zahlt nur noch 22,49 Euro.

Orcs Must Die 3

Genre: Tower Defense | Entwickler: Robot Entertainment | Release-Datum: 23. Juli 2021 | Spielzeit: 9 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Orcs Must Die 3 kombiniert Physik mit Tower Defense. Denn anstatt nur Türme zu bauen, um die Horden der titelgebenden Orks abzuwehren, baut ihr Fallen. Und die machen nicht nur Schaden, sondern können die groben Horden auch einfach in Abgründe befördern. Dadurch könnt ihr interessante Parkours bauen, in denen die Orks von einer Falle in die nächste geschleudert werden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit ist Orcs Must Die 3 der ideale Titel für all jene, die nicht nur Tower Defense lieben, sondern ihre Gegner auch noch mit Stil aufhalten wollen. Denn Kreativität beim Aufbau eures Fallenparkours wird hier belohnt!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Orcs Must Die 3 kostet mit der UVP 29,99 Euro. Derzeit ist es jedoch 34 Prozent reduziert. Damit kostet es nur noch 19,79 Euro.

The Forgotten City

Genre: Adventure | Entwickler: Modern Storyteller | Release-Datum: 28. Juli 2021 | Spielzeit: 5 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In The Forgotten City werdet ihr in eine alte römische Stadt transportiert und müsst deren Geheimnis lösen. Denn sobald auch nur einer der Bewohner sündigt, werden alle in Gold verwandelt. Bei der Lösung hilft euch eine Zeitschleife weiter. Denn die Rätsel löst ihr, indem ihr sie mit dem Wissen aus vorherigen Schleifen erneut angeht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier kommen neben Adventure-Fans auch all jene auf ihre Kosten, die Zeitreisegeschichten lieben und die einzigartigen Erzählmöglichkeiten von Videospielen in Erfahrung bringen wollen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von The Forgotten City beträgt 29,99 Euro. Während den derzeitigen Angeboten ist es 25 Prozent günstiger. Ihr bekommt das Spiel dadurch für nur 19,49 Euro.

Superhot: Mind Control Delete

Genre: Shooter | Entwickler: Superhot Team | Release-Datum: 16. Juli 2020 | Spielzeit: 7 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Superhot baut auf einer einzigartigen Mechanik auf: Die Zeit läuft nur dann weiter, solange ihr euch bewegt. Das Resultat davon sind Matrix-artige Schießereien, in denen ihr Kugeln ausweicht und eure Gegner mit coolen Manövern erledigt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Obwohl Superhot: Mind Control Delete ein Shooter ist, spielt es sich dank seiner Spielmechanik manchmal eher wie ein Puzzle-Spiel. Es eignet sich damit nicht nur für Fans von genial inszenierten Schusswechseln, sondern auch Puzzle-Freunden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Superhot: Mind Control Delete beträgt 24,99 Euro. Aktuell gibt es jedoch einen Rabatt von 60 Prozent und ihr bekommt das Spiel schon für 9,99 Euro.

Furi

Genre: Action | Entwickler: The Game Bakers | Release-Datum: 5. Juli 2016 | Spielzeit: 6 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Furi dreht sich vor allem um die Bosskämpfe, bei denen das Spiel vor allem auf Geschwindigkeit setzt. Dabei sind vor allem zwei Dinge besonders wichtig: Kugeln ausweichen und Attacken parieren, um eure Gesundheit wieder aufzufüllen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit bekommen vor allem all jene ein spannendes Spiel, für die knackige Bosskämpfe das wichtigste überhaupt sind. Denn Furi besteht ausschließlich aus diesen. Wegen der hohen Geschwindigkeit müsst ihr hier aber eine durchaus gute Konzentration mitbringen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Furi beträgt 19,99 Euro. Im Deal ist es 50 Prozent gesenkt und ihr zahlt nur noch 9,99 Euro.

Powerslave Exhumed

Genre: Shooter | Entwickler: Night Dive Studios | Release-Datum: 10. Februar 2022 | Spielzeit: 6 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Powerslave Exhumed ist ein Retro-Shooter, der noch einmal für moderne Systeme neu veröffentlicht wurde. Hier ballert ihr euch durch eine alte ägyptische Stadt und legt euch mit außerirdischen Invasoren an

Für wen lohnt sich das Spiel? Powerslave Exhumed ist etwas für Fans von eher klassischen Shootern. Denn trotz seines Alters kann das Spiel mit spannenden Gefechten und Waffen auftrumpfen und nebenbei sogar noch eine interessante Geschichte erzählen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Powerslave Exhumed liegt bei 17,99 Euro. Während den Deals ist es um 40 Prozent gesenkt. Ihr bekommt es dadurch bereits für 10,79 Euro.

Die Deals der Zukunft

Die aktuellen Angebote finden zum Anlass des Summer Game Festivals statt, bei dem eine ganze Reihe von Neuheiten vorgestellt werden. Alle Neuvorstellungen von diesem findet ihr in einem weiteren Artikel. So wisst ihr, auf welche Angebote ihr in Zukunft warten könnt!