Ein Modder hat das Kult-ARPG Bloodborne so gepatcht, dass es auf der PS4 Pro mit 60 FPS läuft. Und das kommt bei vielen gut an. Nun hat er angekündigt, für die PlayStation 5 einen entsprechenden Hack rauszubringen, sollte Sony selbst nicht abliefern.

Was ist Bloodborne? Bei Bloodborne handelt es sich um ein Action-Rollenspiel für die PlayStation 4, das bei vielen Spielern absoluten Kultstatus genießt. Es ist knochenhart und gilt geistiger Nachfolger der Spiele Demon’s Souls und Dark Souls – ist also ein sogenanntes Soulslike.

Was ist das „Problem“ mit Bloodborne? Bloodborne ist auf der PS4 auf eine Frame Rate von 30 FPS gecapt. Und obwohl im Laufe der Zeit mit der PS4 Pro stärkere Hardware verfügbar wurde, blieb das Spiel immer noch auf 30 FPS beschränkt. Auch wenn sich so manch ein Fan bis heute eine höhere Framerate für den Titel wünscht, hat sich offiziell nichts getan.

Modder will Bloodborne mit 60 FPS auf der PS5 ermöglichen – auf PS4 Pro klappt’s bereits

Was hat es mit dem Bloodborne-Hack für die PS5 auf sich? Der passionierte Modder Lance McDonald war das nicht genug und so brachte er Bloodborne durch einige Modifikationen sowie nach anfänglichen Schwierigkeiten auf der PS4 Pro bereits mit 60 FPS flüssig und stabil zum Laufen.

So hat er gezeigt, was bereits mit der Hardware der PlayStation 4 Pro bei diesem Spiel alles möglich ist. Auf der PS5 dürfte das dann also erst recht kein Problem sein.

Nun hofft er, dass Sony selbst im Rahmen der PS5-Abwärtskompatibilität Bloodborne auf 60 FPS patcht. Sollte Sony hier nicht abliefern, will er einen entsprechenden Patch öffentlich zur Verfügung stellen, den dann jeder herunterladen kann. Er will Sony aber die Chance geben, selbst und als erstes Spielern diese Möglichkeit zu liefern.

In einem Kommentar unter seinem PS4-Pro-Video zum 60-FPS-Patch heißt es von McDonald unter anderem:

„Patch Release und Nutzung: Ich werde diesen Patch veröffentlichen, sobald die PlayStation 5 released wurde und Sony klargestellt hat, ob Bloodborne auf diesem System in irgendeiner Art und Weise verbessert wird oder nicht. Aus Respekt gegenüber PlayStation möchte ich, dass sie als erste die Chance haben, den Spielern Bloodborne mit 60 FPS zu liefern.“

Ob es allerdings so ohne weiteres möglich sein wird oder ob es eher als eine Art kreativer Ansporn für Sony gedacht ist, wird sich zeigen müssen. Schließlich ist die PS5 ja noch nicht oder nur für ausgewählte Personen verfügbar. Offiziell erscheint die PlayStation 5 bei uns in Deutschland erst am 19. November 2020 und bereits am 12.10. in den USA, Kanada, Japan und einigen anderen Ländern.

Bloodborne auf PS5 mit 60 FPS? Da dürfte kaum einer nein sagen

So kommt der Patch an: McDonald selbst sagt, Bloodborne biete mit 60 FPS eine ganz andere Erfahrung. Und das sehen offenbar viele Fans auch so. Sein Video zum 60-FPS-Patch auf der PS4 Pro wird massiv gefeiert. In nur 3 Tagen hat es bereits über 100.000 Aufrufe und mehr als 6.000 Upvotes.

In den Kommentaren bekommt der Modder viel Lob für seine Arbeit und es wird deutlich, dass wohl eine ganze Menge Spieler sich über Bloodborne mit 60 FPS freuen würden – ob nun durch ein offizielles Upgrade oder durch einen inoffiziellen Patch.

Wie sieht es mit euch aus? Würdet ihr euch über Bloodborne mit 60 FPS auf der PS5 freuen? Welche Games brauchen in euren Augen unbedingt ein Next-Gen-Upgrade? Übrigens, für welche Spiele bereits Upgrades sicher sind, erfahrt ihr hier: Alte PS4-Spiele auf der PS5 – Werden alle besser aussehen?