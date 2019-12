PS4-Controller wird erweitert – Shooter-Spieler jubeln

Sony hat in einem neuen Blogpost eine Erweiterung für DualShock 4 Controller der PlayStation 4 angekündigt. Durch diese könnte ihr neue Knöpfe auf Rückseite installieren. Besonders Shooter-Spieler freuen sich über die Erweiterung.

Was ist das für eine Erweiterung? Voraussichtlich ab dem 23. Januar könnt ihr zwei neue Knöpfe für die PS4-Controller kaufen, die sich einfach auf der Rückseite befestigen lassen.

Das Besondere daran ist, dass die Rückseiten-Knöpfe frei programmierbar sind. Ihr könnt als selbst entscheiden, mit welchen der 16 Funktionen (alle anderen verfügbaren Tasten) sie belegt werden.

Die Erweiterung enthält zudem:

Einen OLED-Screen, der die aktuelle Belegung anzeigt.

Ein Profil-System, mit dem ihr euch drei Programmierungen speichern und mit Knopfdruck auf das Display wechseln lässt.

Einen Klinken-Anschluss für euren Kopfhörer.

Wie teuer wird die Erweiterung? Die Rückseiten-Knöpfe erscheinen in Amerika und Kanada für 29,99 Dollar. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sie bei uns um die 30 Euro kosten wird.

Besonders Shooter-Spieler freuen sich über die Erweiterung

Wofür sind die neuen Knöpfe gut? Die frei programmierbaren Tasten geben euch die Möglichkeit Knöpfe, die ihr sonst während des Spielens nur schwer erreicht, entspannt auf den hinteren Teil des Controllers zu legen.

Dies ist besonders in Spielen relevant, in denen man gut zielen und gleichzeitig Aktionen ausführen möchte. Shooter-Spieler können so mit dem rechten Daumen weiterhin am Stick bleiben, während sie springen, sich ducken oder die Waffe nachladen. Ein großer Vorteil, den bisher nur sehr teure Pro-Controller brachten.

Das finden auch viele Nutzer im reddit:

GodzXPro: „Für jemanden, der kompetitiv CoD spielt und nicht 200$ für einen Scuf-Controller ausgeben möchte, ist das definitiv ein plus.“

jda404: „Cool, ich freue mich schon darauf. Ich sehe die Vorteile in Multiplayer-Spielen, aber ich war nie bereit 140 Dollar für einen Scuf auszugeben.“

Undercutandratbeard: „Viel besser als einen neuen Controller für 150 Dollar zu veröffentlichen.“

Bekommt der PS5-Controller die neue Erweiterung? Im reddit wird nun darüber spekuliert, ob diese Erweiterung eine Art Test für den neuen DualShock 5 Controller sein könnte.

Sie gehen davon aus, dass der Controller der PlayStation 5 diese Funktionen standardmäßig haben wird und so eine Art Übergang zwischen den Generationen ermöglicht wird.

Vielleicht wird der DualShock 4 Controller auch mit der PS5 kompatibel sein und mit der Erweiterung hat man dann keinen Nachteil im Vergleich zur neuen Generation, die passend zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen soll.

