Höchstens 5 Euro: Aktuell gibt es im PS-Store 7 PS4- und PS5-Hits für den Preis eines Döners

Rabatte von bis zu 85 Prozent und ein Maximalpreis von 5€! Im aktuellen PS Store Sale spart ihr richtig und bekommt dafür noch echte Hochkaräter!

In Zeiten von Diminishing Returns bleiben auch Klassiker viel länger spannend, die schon ein paar Jahre hinter sich haben. Deren Preise fallen aber dennoch. Hier findet ihr gleich sieben Stück, die euch aktuell nur so viel kosten wie ein Döner!

Günstige Indie-Hits im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 2. März, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Mirror’s Edge: Catalyst

Genre: Action-Adventure | Entwickler: DICE | Release: 9. Juni 2016 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Mirror’s Edge Catalyst spielt ihr Runner Faith Connors, die mit Parkour- und Kampfkünsten gegen eine dystopische Regierung kämpft und eine Verschwörung aufdeckt. Dabei sticht es gerade mit seinem Bewegungssystem, das freies Laufen aus der Ego-Perspektive über Dächer und durch Gebäude ermöglicht, sowie eine First-Person-Kampfmechanik.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von schnellen Action- und Jump’n’Run-Spielen werden die einzigartige Mischung in Mirror’s Edge Catalyst zu schätzen wissen. Zudem wird eine spannende Geschichte erzählt, die auch etwas für Cyberpunk-Liebhaber ist.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mirror’s Edge Catalyst ist derzeit für 4,99 € im Angebot und kostet 75 % des regulären Preises von 19,99 €.

Mafia 2: Definitive Edition

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Hangar 13 | Release: 19. Mai 2020 | Spielzeit: 30 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mafia 2: Definitive Edition ist eine überarbeitete Version der GTA-Konkurrenz, die in den 1940er und 1950er Jahren der USA spielt. Hier folgt ihr der Geschichte von Vito Scaletta, einem Kriegsveteranen, der in der fiktiven Stadt Empire Bay in die Welt des organisierten Verbrechens eintaucht. Dabei erzählt es eine klassische Mafia-Story, lässt euch gleichzeitig aber auch eine große offene Welt, erkunden. Die Remastered-Version enthält zudem alle DLC-Inhalte sowie eine verbesserte Grafik.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Open-World-Spielen mit Fokus auf Storytelling und Charakterentwicklung werden Mafia 2: Definitive Edition lieben. Dafür sorgt nicht nur die Epoche, sondern auch die detaillierte Welt des Spiels, die eine beeindruckende Atmosphäre erzeugt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mafia 2: Definitive Edition ist derzeit mit einem Rabatt von 85 Prozent erhältlich und kostet nur 4,49€ statt 29,99 Euro.

Slime Rancher

Genre: Simulation | Entwickler: Monomi Park | Release: 21. August 2018 | Spielzeit: 15 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Slime Rancher lässt dich als Beatrix LeBeau eine sehr einzigartige Farm auf einem fernen Planeten betreiben. Denn hier kümmert ihr euch um Schleime, die ihr fangen und züchten könnt. Und dafür stehen Landwirtschaft, Erkundung und Kämpfe auf dem Plan.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Pokémon sind hier genauso gut aufgehoben wie jene von farbenfroher und skurriler Ästhetik. Slime Rancher legt außerdem großen Wert auf Erkundung und Entdeckungen und ist daher eine gute Wahl für alle, die Open-World-Spiele mögen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Spiel gibt es derzeit für 75 Prozent des Originalpreises von 19,99 Euro, also für nur 4,99€.

Yakuza 0

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Team | Release: 24. Januar 2017 | Spielzeit: 31 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Yakuza 0 ist der derzeit beste Einstieg in die beliebte Yakuza-Reihe. Hier erlebt ihr die Geschichten von Kazuma Kiryu und Goro Majima, zwei Mitgliedern der kriminellen Unterwelt Japans, die in ein komplexes Netz aus Intrigen und Gewalt verstrickt werden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Actionspielen mit einer starken Geschichte und fesselnden Charakteren werden die düstere, kriminelle Welt von Yakuza 0 lieben. Zudem hat es eine kleine, dafür aber vollgepackte offene Welt. Hier gibt es massenhaft Minispiele und Nebenaufgaben, die fast einem Japan-Urlaub gleichen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr könnt Yakuza 0 mit einem Rabatt von 75% für nur 4,99 € statt des regulären Preises von 19,99 € kaufen.

Call of Cthulhu

Genre: Adventure | Entwickler: Cyanide Studio | Release: 30. Oktober 2018 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Call of Cthulhu ist ein von Lovecraft inspiriertes Horror-Adventure, das die Geschichte des Privatdetektivs Edward Pierce erzählt. Der untersucht die mysteriöse Insel Darkwater. Hier taucht ihr in eine Welt rund um den Cthulhu-Mythos ein und müsst dabei aufpassen, nicht euren Verstand zu verlieren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Call of Cthulhu richtet sich an Fans von Horror- und Lovecraft-Geschichten sowie an Spieler, die Spaß an einem spannenden, investigativen Gameplay und Entscheidungsmechanismen haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit 75% Rabatt auf die UVP könnt ihr The Riftbreaker für nur 4,99€ statt 19,99 Euro kaufen.

Transistor

Genre: Action-RPG | Entwickler: Supergiant Games | Release: 21. Mai 2014 | Spielzeit: 6 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Bevor es Hades gab, gab es Transistor. Das isometrische Action-RPG schickt euch als Sänger Red in eine futuristischen Science-Fiction-Welt. Die hat ihre Stimme verloren und begibt sich nun mit einer mächtigen Waffe namens Transistor auf eine Reise, um die Ursache für ihr Problem zu ergründen. Das Spiel verfügt über ein einzigartiges Kampfsystem, bei dem ihr die Zeit einfrieren und eure Züge im Voraus planen könnt, was für sehr taktische Kämpfe sorgt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer Action-Rollenspiele mit einer tollen Story, schönen Grafiken und einem einzigartigen Kampfsystem mag, für den ist Transistor ein Muss. Das Spiel ist nicht sehr lang, aber es ist eine Erfahrung, die ihr nicht so schnell vergessen werdet.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr könnt Transistor mit einem Rabatt von 80 Prozent für nur 3,79€ statt des regulären Preises von 18,99 Euro kaufen.

Torchlight 2

Genre: Action-RPG | Entwickler: Runic Games | Release: 3. September 2019 | Spielzeit: 21 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Torchlight 2 ist ein Action-Rollenspiel, das Diablo Konkurrenz machen will und dafür auf einen farbenfrohen und lebendigen Grafikstil setzt. Das Gameplay ist jedoch sehr öhnlich und setzt auf die Lootjagd und den Drang, euren Charakter immer besser zu machen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend sollten alle Diablo-Fans einen Blick riskieren, aber auch jene, die an sich ein Interesse an Action-RPGs besitzen. Zudem müsst ihr Torchlight 2 nicht alleine angehen, sondern könnt auch im Koop gemeinsam mit Freunden spielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit ist es 75 Prozent unter dem Originalpreis von 19,99 Euro erhältlich. Ihr zahlt also nur noch 4,99€.

Online-Spiele gesucht?

Wenn ihr Online-Spieler seid, dann braucht ihr auf der Playstation im Regelfall ein PS+-Abo. Aber selbst, wenn ihr keines besitzt, gibt es eine ganze Reiher spannender Titel. In einer Liste findet ihr gleich 31 vorgestellt, die ihr ohne Zusatzkosten spielen könnt!