PS Store: Ihr könnt jetzt schon bei Neuerscheinungen für PS4 und PS5 kräftig sparen

Ganz egal, ob ihr Neuheiten sucht, oder die besten Hits der letzten Jahre. In den aktuellen Angeboten im PS Store ist für jeden was dabei!

Im PSN bekommt ihr aktuell eine ganze Reihe von Spielen für PS4 und PS5 günstig, die erst vor wenigen Monaten erschienen sind. Doch auch einige Klassiker gibt es gerade mit heftigen Rabatten!

Die aktuell besten Angebote im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 30. März, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Forspoken

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Luminous Productions | Release: 24. Januar 2023 | Spielzeit: 15 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Forspoken folgt der Reise von Frey Holland, einer jungen Frau, die sich in einer fantastischen Welt voller Magie und Gefahren wiederfindet. Mit Hilfe eines magischen und sehr gesprächigen Armbands muss sie sich in dieser neuen Welt zurechtfinden, die zahlreichen Bedrohungen bekämpfen und die Geheimnisse aufdecken, die sie umgeben.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Action-Adventures mit einem starken narrativen Fokus werden Forspoken als spannendes und fesselndes Erlebnis empfinden. Wenn ihr gerne große und detaillierte Spielwelten erkundet, werdet ihr zudem das Open-World-Design des Spiels zu schätzen wissen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Forspoken ist derzeit mit einem Preisnachlass von 33 Prozent für 53,59€ statt des üblichen Preises von 79,99 Euro erhältlich.

One Piece: Odyssey

Genre: RPG | Entwickler: ILCA | Release: 13. Januar 2023 | Spielzeit: 33 Stunden

Was ist das für ein Spiel? One Piece: Odyssey ist ein Rollenspiel, das in der Welt der beliebten Manga- und Anime-Serie spielt. In der Rolle des berühmten Piraten Monkey D. Luffy, auch bekannt als Strohhut-Luffy, und anderer Mitglieder seiner Crew erkundet ihr hier eine tropische Insel, die von ständig tobenden Stürmen heimgesucht wird. Getrennt von seiner Mannschaft begibt sich Luffy auf ein neues Abenteuer, um seine Freunde wiederzufinden und von der Insel zu entkommen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans der Manga- und Anime-Vorlage werden kaum um das Spiel herumkommen, da es das gleiche Gefühl von Abenteuer und Spannung vermittelt. Darüber hinaus werden Spieler, die rundenbasierte Rollenspiele mögen und gerne erkunden viel Freude an One Piece: Odyssey haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: One Piece: Odyssey gibt es derzeit für 30 Prozent des Originalpreises von 69,99 Euro, also für nur 48,99€.

Sekiro: Shadows Die Twice

Genre: Action-Adventure | Entwickler: FromSoftware | Release: 5. April 2019 | Spielzeit: 30 hours

Was ist das für ein Spiel? Sekiro: Shadows Die Twice ist ein herausforderndes Action-Adventure, das in einer dunklen und mythologischen Version des feudalen Japans spielt. Als Shinobi begebt ihr euch hier auf eine Reise, um euren Lord zu beschützen und die Geheimnisse des Landes des Ashina-Clans zu erkunden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans anspruchsvoller Actionspiele werden an Sekiro: Shadows Die Twice ihre Freude haben. Denn das Spiel ist für seinen hohen Schwierigkeitsgrad und seine befriedigende Kampfmechanik bekannt. Obwohl es eines der unbekannteren Titel von FromSoftware ist, halten es viele Spieler zudem wegen des Kampfsystems für den besten. Eine weit verbreitete Meinung, die nicht einmal Elden Ring ändern konnte.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Sekiro: Shadows Die Twice ist derzeit mit einem Rabatt von 50 Prozent erhältlich und kostet nur 34,99€ statt 69,99 Euro.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Respawn Entertainment | Release: 11. Juni 2021 | Spielzeit: 17 hours

Was ist das für ein Spiel? Star Wars Jedi: Fallen Order erzählt die Geschichte von Cal Kestis, einem Jedi Padawn auf der Flucht vor dem Imperium. In seiner Rolle macht ihr euch auf eine Reise zur Wiederherstellung des Jedi-Ordens, während ihr es gleichzeitig mit dem Imperium aufnehmt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Star Wars und Action-Adventures kommen bei Fallen Order voll auf ihre Kosten. Das Spiel kombiniert fesselnde Kampfmechaniken mit einer spannenden Story. Auch Spieler, die Spiele mit einem starken Erkundungs- und Rätselelement mögen, werden hier ihre Freude haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr könnt das Spiel mit einem Rabatt von 90 Prozent für nur 5,99€ statt des regulären Preises von 59,99 Euro kaufen.

Crusader Kings 3

Genre: Strategie | Entwickler: Paradox Interactive | Release: 30. März 2022 | Spielzeit: 70 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Crusader Kings 3 ist ein großes Strategiespiel mit Mittelalter-Setting. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Dynastie und müsst deren Angelegenheiten regeln, einschließlich Diplomatie, Kriegsführung und Nachfolge. Das Spiel bietet eine große, detaillierte Welt und legt viel wert darauf, dass ihr die Geschichte eurer eigenen Dynastie über hunderte von Jahren erlebt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von 4X und Sandbox-Spielen sind bei Crusader Kings 3 richtig. Denn es bietet ein tiefgründiges und komplexes Spielerlebnis, das sorgfältige Planung und strategisches Denken belohnt. Auch Spieler, die Rollenspiele und Charakterentwicklung schätzen, werden hier auf ihre Kosten kommen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit 30 Prozent Rabatt auf die UVP könnt ihr Crusader Kings 3 für nur 34,99€ statt 49,99 Euro kaufen.

Blacktail

Genre: Survival | Entwickler: The Parasight | Release: 15. Dezember 2022 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Blacktail werdet ihr entweder zum Hüter des Waldes oder zum Kinderschreck. Denn hier spielt ihr als legendäre Hexe Baba Yaga. Allerdings nicht als alte Frau. Stattdessen erlebt ihr ihre Ursprungsgeschichte. Der Hexerei beschuldigt werdet ihr aus eurer Siedlung verbannt und begebt euch auf die Suche nach eurer vermissten Schwester.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel ist perfekt für alle, die Action-Adventures mit Bogenschießen und Magie mögen, aber auch für diejenigen, die düstere Geschichten und lebendige sowie sehr abgedrehte Märchenwelten mögen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Blacktail ist derzeit mit einem Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Preis von 49,99 Euro erhältlich und kostet somit 20,99€.

Digimon Survive

Genre: Taktik-RPG | Entwickler: Hyde | Release: 29. August 2022 | Spielzeit: 32 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Digimon Survive ist nicht direkt das, was ihr von Digimon erwartet. Denn zwar haben die berühmten Monster hier einen Auftritt, allerdings nicht als digitale Wesen, sondern als mysteriöse Götter in einer sehr dunklen Welt. Und der Name ist hier Programm: Denn ihr müsst mit eurer Gruppe in einer Welt überleben, in der die Digimon Jagd auf euch machen. Und im Gegensatz zum Anime-Vorbild können die Konfrontationen durchaus tödlich enden. Das Spiel endet jedoch nicht, nur weil ein Mitglied eurer Gruppe das zeitliche segnet. Stattdessen ändert sich die Story.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans der Digimon-Franchise und taktischer RPGs werden Digimon Survive lieben. Außerdem seid ihr hier richtig, wenn ihr Spiele mit einem starken Fokus auf Story und Charakterentwicklung mögt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit ist es 20 Prozent unter dem Originalpreis von 64,99 Euro erhältlich. Ihr zahlt also nur noch 51,99€.

Wann kommt der nächste PS-Hit?

Aktuell ist Sons of the Forest groß im Gespräch, doch nicht nur gibt es das noch nicht im Deal, auf der Playstation fehlt aktuell noch jede Spur von dem Survival-Hit. Der Entwickler erklärt jedoch bereits, wo es bleibt.