Der PS Store lässt euch gerade, einige geniale Indie-Titel für PS4- und PS5 für unter 20 Euro abstauben

Aktuell ist wieder Indie-Zeit im PS Store! Hier bekommt ihr besonders spannende kleine Hits mit einem Rabatt von bis zu 70 Prozent!

Indie-Spiele sind in den meisten Fällen wesentlich unbekannter als große Produktionen und oft weiß man nicht so genau, was man bekommt. Da lohnen Sales gleich doppelt! Denn für den geringen Preis tut es nicht weh, einfach mal reinzusehen. Potentiell entdeckt ihr so aber euer nächstes Lieblingsspiel!

Günstige Indie-Hits im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 23. Februar, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Untitled Goose Game

Genre: Stealth-Adventure | Entwickler: House House | Release-Datum: 17. Dezember 2019 | Spielzeit: 3 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Untitled Goose Game spielt ihr eine bösen Gans, die die Bevölkerung eines idyllischen englischen Dorfs tyrannisiert. Das beginnt bei einfachen Streichen bis hin zu komplizierteren Herausforderungen. Seinen Spielspaß zieht der Titel vor allem darauf, die Lösungen für die zahlreichen Aufgaben zu finden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr lustige und unterhaltsame Spiele mögt, werdet ihr Untitled Goose Game lieben. Und auch, wenn es nicht danach aussieht, eignet es sich vor allem für Fans von Schleichspielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Untitled Goose Game bekommt ihr derzeit für nur 9,99€, dank eines Rabatts von 50 Prozent auf die UVP von 19,99 Euro.

Kaiju Wars

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Foolish Mortals Games | Release-Datum: 11. November 2022 | Spielzeit: 6 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Kaiju Wars lässt euch den unmöglichen Verteidigungskampf der Menschheit gegen gewaltige Monster schlagen, die die Städte der Welt bedrohen. Als Anführer der Armee musst du taktische Entscheidungen treffen und dich in rundenbasierten Schlachten behaupten. Allerdings mit einem Kniff: Denn du kannst die Monster nur kurzzeitig aufhalten, aber nie endgültig besiegen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Durch sein Gameplay ist es gerade etwas für Fans von Spielen wie Into the Breach und anderen rundenbasierten Taktikspielen. Denn ihr habt nur begrenzt viele Einheiten zur Verfügung und müsst diese intelligent einsetzen, um die Missionen bewältigen zu können.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell gibt es das Spiel für 13,99€, 30 Prozent günstiger als der empfohlene Verkaufspreis von 19,99 Euro.

Idol Manager

Genre: Management-Simulation | Entwickler: Glitch Pitch | Release-Datum: 25. August 2022 | Spielzeit: 20 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Idol Manager ist eine Management-Simulation, in der du eine Gruppe japanischer Idols mangest. Begonnen beim Casting, über die Planung von Auftritten bis hin zu Marketingstrategien, musst du deine Idols zu den größten Stars machen, während du gleichzeitig aufpassen musst, nicht Bankrott zu gehen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit eignet es sich für alle, die eine herausfordernde Management-Simulationensuchen. Gleichzeitig werden auch Fans von Anime und der japanischen Kultur ihre Freude an dem Spiel haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Idol Manager gibt es derzeit für 14,99€ mit einem Rabatt von 40 Prozent auf die UVP von 24,99 Euro kaufen.

Furi – Modore Edition

Genre: Action-Adventure | Entwickler: The Game Bakers | Release-Datum: 17. Mai 2022 | Spielzeit: 7 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Furi ist ein Action-Adventure-Spiel, das besonders viel Wert auf harte Bosskämpfe mit mehreren Phasen legt. Eure Aufgabe ist es, den mysteriösen Wärter zu besiegen, der euch gefangen hält.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend solltet ihr für Furi eine Vorliebe für skillbasierte Spiele mitbringen. Weil einfach hochleveln geht hier nicht. Nur wer die Spielmechaniken wirklich beherrscht, kann hier vorankommen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Furi ist derzeit um 60 Prozent im Vergleich zur UVP von 24,99 Euro reduziert. Ihr bekommt es aktuell für nur 9,99€.

Graveyard Keeper

Genre: Simulator/Rollenspiel | Entwickler: Lazy Bear Games | Release-Datum: 23. Juni 2021 | Spielzeit: 45 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Graveyard Keeper spielt ihr als Totengräbers, der nach einem Unfall in einer mysteriösen Stadt landet und nun dafür Arbeitet, sein Leben zurückzubekommen. Dafür kümmert ihr euch um Dinge wie Beerdigungen sowie Grabpflege und baut nebenbei den Friedhof an sich aus.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Aufbaustrategiespielen im Stil von Stardew Valley, die mal etwas anderes ausprobieren wollen, werden Graveyard Keeper lieben. Auch Spieler, die gerne in eine verrückte Welt voller schwarzem Humor eintauchen, werden hier ihre Freude haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Graveyard Keeper ist mit einem Rabatt von 65 Prozent für 13,99€ statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 39,99 Euro erhältlich.

Bloodstained: Ritual of the Night

Genre: Metroidvania | Entwickler: ArtPlay | Release-Datum: 18. Juni 2019 | Spielzeit: 14 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Bloodstained: Ritual of the Night ist ein Metroidvania. das euch in eine düstere Gothic-Welt voller Monster und Abenteuer schickt. Hier spielt ihr als Miriam, die sich auf eine Reise begibt, um eine mysteriöse Krankheit zu heilen, die ihren Körper in Kristall verwandelt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Bloodstained: Ritual of the Night ist nicht nur etwas für all jene, die gerne in atmosphärische Welten eintauchen und eine tiefgründige Geschichte erleben möchten, sondern auch für Fans anderer von Spielen wie Castlevania oder Hollow Knight ein Muss.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeigt zahlt ihr nicht mehr die UVP von 39,99 Euro, sondern spart 50 Prozent und bekommt es schon für 19,99€.

Party Hard 2

Genre: Stealth-Action | Entwickler: Pinokl Games | Release-Datum: 8. September 2020 | Spielzeit: 7 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Party Hard 2 ist ein Stealth-Actionspiel der etwas anderen Art. Denn hier spielt ihr einen Serienmörder, der es auf Partygänger abgesehen hat. Um eure Ruhe zu bekommen, begebt ihr euch selbst auf die Parties und nutzt hier eure Umgebung aus, um alle Ziele zu eliminieren, ohne dabei von der Polizei erwischt zu werden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Party Hard 2 wird Spielern gefallen, die gerne Pläne schmieden. Denn jeder Mord muss gut geplant sein, damit ihr dabei nicht entdeckt werdet. Auch Fans ähnlicher Stealth-Actionspiele wie Hitman oder Mark of the Ninja sollten reinsehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit ist Party Hard 2 für nur 5,99€ zu haben. Dafür sorgt ein Rabatt von 70 Prozent auf die UVP von 19,99 Euro.

Mehr starke Sales im PSN

Derzeit laufen auch noch die Kritiker-Sales im PS Store, von denen ihr noch bis zum 16. Februar profitieren könnt! Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr so eine ganze Reihe starker Spiele, darunter auch AAA-Top-Hits, günstig absahnen!