PS Store: 7 derzeit günstige PS4- und PS5-Spiele für unvergessliche Gaming-Momente

Bei den aktuellen Deals im PSN bekommt ihr eine Menge geniale Klassiker, aber auch jüngst erschienene Geheimtipps günstig!

Die Sales im PS Store lohnen sich immer, weil ihr durch sie oft auf Spiele stoßt, die ihr sonst verpasst hättet. Aktuell sind wieder sieben besonders spannende Titel im Angebot. Und darunter sind nicht nur große Hits, sondern auch kleine Perlen. Hier findet ihr sieben der spannendsten!

Günstige Kracher im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 16. Februar, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Resident Evil: Village

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 28. Oktober 2022 | Spielzeit: 10 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Resident Evil Village ist der achte Teil der bekannten Survival-Horror-Serie. Die Geschichte dreht sich um Ethan Winters und seine Frau Mia, die nach den schrecklichen Ereignissen des Vorgängers versuchen, ein friedliches Leben zu führen. Allerdings gäbe es kein Spiel, wenn das möglich wäre.

Für wen lohnt sich das Spiel? Spieler, die atmosphärische, nervenaufreibende Erlebnisse mit einer tiefgründigen Geschichte mögen, werden das Spiel lieben. Es eignet sich zudem auch für Fans von First-Person-Actionspiele.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Resident Evil: Village bekommt ihr mit einem Rabatt von 20 Prozent für 39,99€ statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 49,99 Euro.

Sekiro: Shadows Die Twice

Genre: Action-Adventure | Entwickler: FromSoftware | Release-Datum: 5. April 2019 | Spielzeit: 30 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Sekiro: Shadows Die Twice erlebt ihr die Geschichte des einarmigen Wolfes, der sich im alten Japan mit besonders bedrohlichen Gegnern und mythologischen Kreaturen anlegt. Der Fokus liegt hier gerade auf dem schnellen und vor allem offensiven Kampfsystem.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Fans von Action-Adventures und japanischer Kultur seid, solltet ihr das Spiel ausprobieren. Es eignet sich aber auch für alle, die einfach nur spannende Schwertkämpfe suchen und keine Lust darauf haben, sichhinter einem Schild zu verstecken.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Sekiro: Shadows Die Twice ist derzeit um 50 Prozent reduziert, wodurch es nur noch 34,99€ statt 69,99 Euro kostet.

Stray

Genre: Action-Adventure | Entwickler: BlueTwelve Studio | Release-Datum: 19. Juli 2022 | Spielzeit: 5 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Stray ist ein futuristisches Action-Adventure, in dem ihr in der Rolle einer verlorenen Katze durch eine Welt voller Geheimnisse und Abenteuer streift. Dabei setzt es auf ein Cyberpunk-Setting, in dem ihr den Bewohnern einer mysteriösen Roboterstadt helft, um zu eurer Katzenfamilie zurückzufinden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Fans von futuristischen Settings und ruhigen Adventures seid, solltet ihr einen Blick riskieren. Es lohnt sich jedoch weniger für Leute, die tiefgründiges Gameplay und Action suchen. Denn der Fokus liegt hier auf dem Erlebnis, die Welt zu erkunden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Stray kostet normalerweise für 29,99 Euro (UVP), ist aktuell jedoch um 20 Prozent gesenkt, wodurch ihr nur noch 23,99€ zahlt.

Blacktail

Genre: Open-World | Entwickler: The Parasight | Release-Datum: 15. Dezember 2022 | Spielzeit: 7 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Blacktail ist eine einzigartige Mischung aus spannenden Bogenschießkämpfen, Magie und düsterer Geschichte in einer lebendigen Märchenwelt. Als Yaga, ein 16-jähriges Mädchen, das wegen Hexerei aus einer mittelalterlichen slawischen Siedlung verbannt wurde, jagt ihr böse, wandelnde Geister, um das Rätsel eurer eigenen Vergangenheit zu lösen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Blacktail ist ein Spiel für Fans von Action-Adventures und für alle, die eine spannende Geschichte mit einer märchenhaften Welt verbinden möchten. Es ist auch interessant für Spieler, die gerne vor moralische Entscheidungen gestellt werden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Statt des empfohlenen Verkaufspreises von 29,99 Euro gibt es Blacktail mit 25 Prozent Rabatt für 22,49€.

Rollerdrome

Genre: Shooter | Entwickler: Roll7 | Release-Datum: 16. August 2022 | Spielzeit: 5 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Rollerdrome ist ein Third-Person-Action-Shooter, der rasante Kämpfe mit stilvollen Tricks verbindet. Ihr tretet in einer neuen, brutalen Sportart – Rollerdrome – gegen andere Teilnehmer an und kämpft um den Meistertitel. Im Spiel sammelt ihr durch erfolgreiche Kämpfe Gesundheit und durch Tricks Munition.

Für wen lohnt sich das Spiel? Rollerdrome richtet sich an Fans von Action-Shootern, aber auch an Spieler, die eine Herausforderung suchen. Es eignet sich zudem für euch, wenn ihr euch für eine retro-futuristische Atmosphäre begeistern könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Rollerdrome gibt es mit einem Rabatt von 34 Prozent für 19,79€ statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro.

Neon White

Genre: Shooter | Entwickler: Angel Matrix | Release-Datum: 14. Dezember 2022 | Spielzeit: 11 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Neon White ist ein schnelles First-Person-Actionspiel, in dem es darum geht, Dämonen im Himmel zu vernichten. Ihr schlüpft in die Rolle von White, einem vom Himmel rekrutierten Killer, der gegen andere Dämonenjäger antreten muss, um eine Chance auf ein Leben im Himmel zu bekommen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Neon White richtet sich an Fans von Actionspielen, die eine ungewöhnliche Story und schnelle Kämpfe mögen. Auch Spieler, die gerne Rätsel lösen und ihre motorischen Fähigkeiten verbessern wollen, werden an hier ihre Freude haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Neon White gibt es mit 20 Prozent Rabatt. Statt der UVP von 24,99 Euro zahlt ihr deswegen nur noch 19,99€.

Persona 5 Royal

Genre: JRPG | Entwickler: Atlus | Release-Datum: 31. März 2020 | Spielzeit: 101 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Persona 5 Royal ist eine erweiterte Version von Persona 5. Hier werdet ihr nach einem Zwischenfall an eine neue Schule geschickt, wo ihr als Phantomdieb Verbrecher zum Geständnis zwingt. Dafür erkundet ihr nicht nur Dungeons, sondern müsst parallel dazu auch euren Alltag als Schüler bestreiten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel ist vor allem für RPG-Fans interessant, insbesondere wenn sie bereits das Original von Persona 5 gespielt haben. Denn hier wird die Story mit einem komplett neuen Semester ausgebaut und es gibt auch zusätzliche Charaktere, mit denen ihr interagieren könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Persona 5 Royal ist mit einem Rabatt von 30 Prozent für 41,99€ statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 € erhältlich.

Spannendes Angebot für PS-Plus-Mitglieder

Wenn ihr PS-Plus abonniert habt, gibt es derzeit noch ein ganz besonderes Angebot für euch! Denn dann bekommt ihr derzeit die Erweiterung Beyond Light für den Rollenspiel-Shooter Destiny 2 kostenlos! Zusätzlich dazu habt ihr außerdem noch Zugriff auf weitere kostenlose Spiele.