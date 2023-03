Bis zu 75 Prozent günstiger: PS Store senkt Indies und große Hits für PS4 und PS5 stark

Die Sales im PS Store halten an. Derzeit bekommt ihr massenweiße starke AAA-Titel und Indies mit bis zu 75 Prozent Rabatt.

Im PSN gibt es derzeit das richtige Angebot für jeden! Von spannenden AAA-Titeln bis hin zu kleineren Geheimtipps, die sich problemlos zu eurem nächsten Lieblingsspiel entwickeln können.

Die aktuell besten Angebote im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 30. März, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Uncharted 4 Bundle

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Naughty Dog | Release: 7. Dezember 2021 | Spielzeit: 21 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit Uncharted: The Lost Legacy bekommt ihr ein Doppelpack mit den Abenteuern des Schatzjägers Nathan Drake. Uncharted 4 erzählt das Ende seiner Geschichte, während The Lost Legacy den Abenteuern von Chloe folgt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von narrativen Action-Adventures werden mit dem Bundle ein spannendes und fesselndes Erlebnis bekommen. Gleichzeitig lohnt es sich, wenn ihr übertriebene Abenteuerfilme mögt. Denn auf denen baut der Titel auf.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Uncharted: The Legacy of Thieves Collection ist derzeit mit einem Preisnachlass von 75 Prozent für 9,99€ statt des üblichen Preises von 39,99 Euro erhältlich.

Cuphead

Genre: Run-and-Gun | Entwickler: Studio MDHR | Release: 28. Juli 2020 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Cuphead schickt euch in der Rolle von Cuphead und Mugman los, die wegen eines Pakts mit dem Teufel die Seelen anderer Schuldner sammeln müssen, um ihre eigenen zu begleichen. Das Spiel zeichnet sich durch einen handgezeichneten Animationsstil aus, der an die Zeichentrickfilme der 1930er Jahre erinnert, und bietet ein herausforderndes Run-and-Gun-Gameplay mit harten Bosskämpfen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Cuphead zieht seinen Reiz vor allem aus seiner Schwierigkeit. Während die für einige Spieler einschüchternd sein kann, bietet sie gleichzeitig eine Befriedigung, wenn ihr die Herausforderung meistert. Fans klassischer Zeichentrickfilme und -animationen werden auch den künstlerischen Stil und den Soundtrack des Spiels zu schätzen wissen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Cuphead gibt es derzeit für 30 Prozent des Originalpreises von 19,99 Euro, also für nur 13,99€.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Genre: Sport | Entwickler: Vicarious Visions | Release: 26. März 2021 | Spielzeit: 7 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ist ein Bundle mit den ersten beiden Spiele der Serie mit aktualisierter Grafik und Spielmechanik. Als professioneller Skateboarder führt ihr Tricks aus, um Punkte zu sammeln und Aufgaben in verschiedenen Skateparks zu erfüllen. Neben vorgefertigten Skatern nach realem Vorbild, könnt ihr zudem auch einen komplett eigenen Charakter erstellen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Skateboardfans und Fans der Originalserie Tony Hawk’s Pro Skater werden die verbesserte Grafik und Spielmechanik von Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 zu schätzen wissen. Das Arcade-Gameplay ist einfach zu erlernen und zu spielen und somit auch für Gelegenheitsspieler eine gute Wahl.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ist derzeit mit einem Rabatt von 60 Prozent erhältlich und kostet nur 21,99€ statt 54,99 Euro.

Persona 5 Strikers

Genre: Action-RPG | Entwickler: Omega Force, P-Studio | Release: 19. Februar 2021 | Spielzeit: 36 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Persona 5 Strikers isetzt die Geschichte von Persona 5 fort und schickt euch auf eine Reise durch ganz Japan. Statt dem rundenbasierten Kampfsystem der Hauptreihe, steht hier das berühmte Musou-Gameplay im Zentrum. Das bedeutet ihr legt euch in Echtzeit alleine mit ganzen Horden von Gegnern an.

Für wen lohnt sich das Spiel? Persona 5 Strikers ist ideal für Fans der Persona-Reihe, die einen neuen Ansatz für die RPG-Mechanik der Serie suchen, sowie für alle, die Action-RPGs mit spannenden Geschichten und Charakteren mögen. Allerdings solltet ihr wissen, dass es an das Ende des normalen Persona 5 ansetzt und die Ereignisse aus der erweiterten Royal-Version ignoriert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr könnt Persona 5 Strikers mit einem Rabatt von 60 Prozent für nur 27,99€ statt des regulären Preises von 69,99 Euro kaufen.

Death Stranding Digital Deluxe Edition

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Kojima Productions | Release: 8. November 2019 | Spielzeit: 41 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Als Sam Bridges werdet ihr in Death Stranding zu einem postapokalyptischen Postboten, der als Porter die Verbindung zwischen den verbliebenen Städten der Vereinigten Stadten darstellt. Dafür müsst ihr nicht nur tückisches Terrain navigieren, sondern euch auch mit zahlreichen Gadgets und waffen gegen Banditen und übernatürlichen Kreaturen wehren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Death Stranding ist ein Muss für Fans von Hideo Kojima und für alle, die Spiele mit einer tiefgründigen Geschichte und unkonventionellem Storytelling mögen. Die Themen des Spiels – Verbindung und Isolation – sind in der heutigen Zeit zudem besonders relevant geworden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit 60 Prozent Rabatt auf die UVP könnt ihr die Digital Deluxe Edition von Death Stranding für nur 19,99€ statt 49,99 Euro kaufen.

The Superhot Collection

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Superhot Team | Release: 17. Juli 2020 | Spielzeit: 10 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit der Superhot Collection bekommt ihr zwei besondere Ego-Shooter, die mit dem traditionellen FPS-Gameplay brechen. Denn hier bewegt sich die Zeit nur dann, wenn ihr es selbst tut. Das Spiel spielt in einer nüchternen, minimalistischen Welt, in der ihr Horden von roten Feinden mit einer Vielzahl von Waffen und Gegenständen besiegen müsst, während ihr gleichzeitig eure eigenen Bewegungen sorgfältig plant, um nicht getroffen zu werden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die Superhot Collection ist ein Muss für alle Fans von Ego-Shootern, die auf der Suche nach etwas Neuem und Innovativem sind. Wenn ihr Spiele mögt, die eure Problemlösungsfähigkeiten herausfordern, werdet ihr die einzigartige Spielmechanik dieses Spiels lieben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Superhot Collection ist derzeit mit einem Rabatt von 70 Prozent auf den regulären Preis von 49,99 Euro erhältlich und kostet somit 14,99€.

Ys Origin

Genre: Action-RPG | Entwickler: Nihon Falcom | Release: 21. Februar 2017 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ys Origin ist ein Action-Rollenspiel, das in der Welt von Ys spielt, wo zwei Götter über eine Insel herrschen, die im Himmel schwebt. Als Dämonen die Insel angreifen, verschwinden die Götter und es liegt an einer Gruppe von Helden, den Turm im Zentrum der Insel zu erklimmen, um den Dämonenfürsten zu besiegen und sie zu retten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ys Origin ist eine gute Wahl für Fans von Action-RPGs, die ein klassisches Retro-Erlebnis suchen. Rasante Kämpfe, herausfordernde Bosskämpfe und eine Vielzahl spielbarer Charaktere machen das Spiel zu einem fesselnden und lohnenden Erlebnis für Spieler, die ein tiefgründiges und fesselndes Gameplay mögen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit ist es 60 Prozent unter dem Originalpreis von 19,99 Euro erhältlich. Ihr zahlt also nur noch 5,99€.

Mehr Rabatte, die sich lohnen!

