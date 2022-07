Bei den derzeitigen Angeboten im PSN habt ihr wieder die Chance einige richtige Geheimtipps günstig zu bekommen. Und bei den niedrigen Preisen lohnt es sich, was neues auszuprobieren!

Bei vielen kleineren oder unbekannteren Spielen sind viele mit dem Kauf zögerlich. Weil was, wenn einem das Spiel nicht gefällt? Die derzeitigen Angebote im PSN lösen das Problem. Hier bekommt ihr zahlreiche Geheimtipps im Angebot, wodurch es sich durchaus lohnt, eine ganze Reihe von Titeln auszuprobieren, bei denen ihr vielleicht noch gar nicht wisst, dass sie zu eurem nächsten Lieblingsspiel werden könnten!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 21. Juli, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba – The Hinokami Chronicles

Genre: Prügelspiel | Entwickler: CyberConnect2 | Release-Datum: 15. Oktober 2021 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Demon Slayer ist ein Prügelspiel, in dem ihr auf der Suche nach Dämonen offene Maps im alten Japan erkundet und dabei die Geschichte des gleichnamigen Anime nachspielt. Dabei setzt das Spiel vor allem auf besonders imposant inszenierte Kämpfe mit einfach auszulösenden Spezialattacken. Doch um wirklich gut zu werden, müsst ihr euch durchaus mit dem Kampfsystem beschäftigen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dadurch ist das Spiel nicht nur etwas für Fans der Reihe, sondern auch für all jene, die ein actionreiches Prügelspiel suchen. Dank dem Leicht zu lernen, schwer zu meistern Motto könnt ihr euch außerdem an den Mehrspielermodus wagen und mit anderen Spielern messen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Demon Slayer kostet normalerweise 59,99 Euro mit der UVP. Im aktuellen Deal gibt es das Spiel 40 Prozent günstiger und ihr zahlt nur noch 35,99 Euro.

Vampire: The Masquerade – Swansong

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Big Bad Wolf | Release-Datum: 19. Mai 2022 | Spielzeit: 13 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Vampire: The Masquerade Swansong ist zwar nich das lang erwartete Vampires, schickt euch aber dennoch in die Welt von World of Darkness. Hier allerdings in Form eines narrativen Singleplayer-Rollenspiels, das ein wenig an Disco Elysium erinnert. Dabei steuert ihr gleich drei verschiedene Vampire von unterschiedlichen Clans. Besonders wichtig ist hier die Aufrechterhaltung der Maskerade. Denn ihr müsst aufpassen, dass euch keine Menschen dabei beobachten, wie ihr eure übernatürlichen Fähigkeiten einsetzt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit richtet sich Swansong noch mehr als die Hauptreihe an Rollenspieler, die sich in die Welt einleben wollen und auch ihre Freude daran haben, verschiedene Spielstile auszuprobieren.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Obwohl Swansong erst kürzlich mit einer UVP von 59,99 Euro erschienen ist, gibt es jetzt schon 50 Prozent Rabatt und es kostet derzeit nur noch 29,99 Euro.

Guilty Gear Strive

Genre: Prügelspiel | Entwickler: Arc System Works | Release-Datum: 11. Juni 2021 | Spielzeit: 5 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Guilty Gear Strive ist der neueste Ableger der langlebigen Prügelspielserie und erfreut sich vor allem dank seinem Rollback-Netcode bei Prügelspielfans großer Beliebtheit. Während die Multiplayer-Kämpfe der klare Fokus des Spiels sind, lohnt sich aber auch der Storymodus für seine interessante Geschichte.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Prügelspiele mögt, führt an Guilty Gear Strive kaum ein Weg vorbei. Aber auch die Kämpfe gegen die KI können durch die sehr Abwechslungsreichen Charaktere eine ganze Weile unterhalten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Guilty Gear Strive beträgt 59,99 Euro. Beim aktuellen Angebot spart ihr darauf 40 Prozent und zahlt nur noch 35,99 Euro.

Risk of Rain 2

Genre: Roguelite | Entwickler: Hopoo Games | Release-Datum: 11. August 2020 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Der Nachfolger von Risk of Rain geht komplett andere Wege und verlagert sein Gameplay in eine 3D-Welt. Hier sammelt ihr in jedem Durchlauf immer besser werdende Ausrüstung, schaltet neue Gegenstände frei und legt euch mit zahlreichen Bossen an, bei denen es auf die richtige Taktik ankommt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Risk of Rain 2 richtet sich gerade an Koop-Freunde und ist darauf ausgelegt, dass ihr es mit anderen Spielern gemeinsam spielt. Denn dann entfaltet das Spiel seinen vollen Charme und durch die Absprache mit euren Mitspielern werden auch die Kämpfe einfacher.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Statt der UVP von 24,99 Euro zahlt ihr für Risk of Rain derzeit nur noch 6,24 Euro, was einer Ersparnis von 70 Prozent entspricht.

Empire of Sin

Genre: Shooter | Entwickler: Cold Iron Studios | Release-Datum: 24. August 2021 | Spielzeit: 13 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Empire of Sin lässt sich als XCom trifft Mafia beschreiben. Denn es setzt auf sehr taktische Rundenkämpfe, verfrachtet das Spielprinzip aber in die Zeit der Prohibition. Hier erledigt ihr im Chicago der 1920er Jahre zahlreiche zwielichtige Aufträge und baut dadurch euer eigenes Gangster-Imperium auf.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Rundentaktik der Marke XCom mögt, dann ist Empire of Sin definitiv etwas für euch. Denn die richtige Positionierung euer Gangster ist genauso elementar, um die Kämpfe zu gewinnen, wie der richtige Einsatz von deren besonderen Fähigkeiten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Empire of Sin kostet euch derzeit gerade Mal 9,99 Euro, was 75 Prozent weniger ist als die UVP von 39,99 Euro.

Ace Attorney Turnabout Collection

Genre: Visual Novel | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 27. Juli 2021 | Spielzeit: 128 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit Ace-Attorney-Sammlung bekommt ihr die Hauptteile der sehr beliebten Reihe von Detektivspielen. Hier untersucht ihr diverse Verbrechen und müsst schließlich die Täter vor Gericht überführen und den Freispruch eures eigenen Mandanten erwirken. Die Serie nimmt sich dabei nicht vollständig ernst. Denn sie versteht sich als Parodie auf das japanische Rechtssystem.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ace Attorney eignet sich damit vor allem für Fans von spannenden Krimi-Geschichten, aber auch Adventure-Liebhaber. Denn ihr müsst durchaus einiges Rätseln, um die richtigen Hinweise zu finden und so zu beweisen, wer der wahre Täter in den einzelnen Fällen war.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP der Sammlung mit fünf Ace-Attorney-Spielen beträgt 59,99 Euro. Dank einem Rabatt von 34 Prozent bekommt ihr sie aktuell allerdings schon für 39,59 Euro.

Outcast: Second Contact

Genre: Taktik-Shooter | Entwickler: LucasArts | Release-Datum: 6. April 2021 | Spielzeit: 17 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Outcast: Second Contact ist ein vollständiges Remake von Outcast aus dem Jahr 1999. In der Rolle von Cutter Slade erkundet ihr hier ein außerirdisches Paralleluniversum, das ihr komplett frei erkunden könnt. So handelt ihr etwa mit den Einheimischen und nehmt Missionen von ihnen an, kämpft aber auch gegen feindliche Soldaten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Outcast ist ein recht einzigartiger Titel, der einen Einblick in den Aufbau von frühen Open-World-Spielen gibt. Und dank dem Remake macht das auch heute noch verdammt viel Spaß! Denn die Welt ist sehr hübsch designed und das Gameplay mit seinen zahlreichen Gadgets extrem abwechslungsreich.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Üblicherweise kostet Outcast: Second Contact 14,99 Euro mit der UVP. Derzeit bekommt ihr es für fast gar nichts. Dank einem Rabatt von 90 Prozent zahlt ihr nur noch 1,49 Euro.

Besondere Angebote für SciFi-Fans

Es laufen derzeit noch wesentlich mehr Angebote im PSN. Gerade SciFi-Fans kommen bei dem noch bis 14. Juli anhaltenden SciFi-Sale auf ihre Kosten und können sich hier günstig mit allen möglichen Spielen eindecken, die ein durchaus futuristisches Setting bieten.