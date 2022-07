PS Store: Aktuell sind 7 richtig gute SciFi-Spiele für PS4 und PS5 im Angebot

Freunde von SciFi kommen derzeit im PSN voll auf ihre Kosten! Denn hier gibt es aktuell extrem gute Angebote auf SciFi-Spiele!

Wenn ihr speziall auf der Suche nach SciFi-Spielen seid, dann habt ihr Glück! Denn aktuell gibt es im PS Store einen Sale voller Angebote, der sich ausschließlich um Spiele mit einem entsprechenden Szenario dreht. Begonnen bei Shootern bis hin zu Strategie findet ihr hier alles möglich. Und um den Überblick zu wahren, könnt ihr in der Liste hier direkt sieben Spiele finden, die sich aktuell richtig lohnen!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Das Angebot endet am 14. Juli, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Among Us

Genre: Party-Spiel | Entwickler: Innersloth | Release-Datum: 14. Dezember 2021 | Spielzeit: 19 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Among Us dreht sich um soziale Interaktion. Gemeinsam mit einer Reihe von anderen Spielern müsst ihr hier ein Raumschiff am Laufen halten. Allerdings gibt es eine Reihe von verrätern, deren Aufgabe es ist, unerkannt die gesamte Mannschaft auszuschalten. Nach jedem Mord wird deswegen abgestimmt, wer aus dem Schiff geworfen wird. Die Verräter gewinnen, wenn die Mannschaft tot ist. Letztere hingegen, wenn man alle Verräter entfernen konnte.

Für wen lohnt sich das Spiel? Among Us bietet damit ein Erlebnis wie beim bekannten Party-Spiel Werwolf und unterscheidet sich damit stark von anderen PvP-Spielen, in denen ihr es wesentlich direkter mit euren Gegenspielern aufnehmt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Among Us ist an sich mit nur 3,99 Euro nicht sonderlich hoch. Aktuell spart ihr hier aber noch einmal 25 Prozent, womit das Spiel nur noch 2,99 Euro kostet.

Guardians of the Galaxy: Digital Deluxe Edition

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Eidos Montreal | Release-Datum: 26. Oktober 2021 | Spielzeit: 18 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Guardians of the Galaxy ist ein reiner Singleplayer-Shooter, in dem ihr als Starlord mit der Universal Church of Truth anlegt. Dafür ballert ihr euch gemeinsam mit eurem Team durch zahlreiche Gegnergruppen und genießt ganz nebenbei den typischen Humor der Serie.

Für wen lohnt sich das Spiel? Der Shooter richtet sich damit gerade an all jene Spieler, die ein kurzweiliges Singleplayer-Erlebnis suchen und kein Spiel, mit dem sie endlos viele Stunden verbringen können. Denn Service-Elemente gibt es hier nicht, sondern nur eine spannende Story.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Digital Deluxe Edition von Guardians of the Galaxy ist im derzeitigen Sale gleich 50 Prozent im Vergleich zur UVP reduziert und kostet nur noch 39,99 Euro statt 79,99 Euro.

Elex 2

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Piranha Bytes | Release-Datum: 1. März 2022 | Spielzeit: 37 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Elex 2 stammt von den Machern von Gothic und erbt damit auch die Stärken und Schwächen des Klassikers, der nicht ohne Grund eine große Fanbasis anziehen konnte. Hier erledigt ihr auf dem Planeten Magalan Aufträge für verschiedene Fraktionen, um euch gegen eine drohende Alien-Invasion zu wehren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dabei sticht gerade das Setting hervor. Denn obwohl es ein SciFi-Spiel ist und ihr es auch mit Mechs zu tun bekommt, sowie Schusswaffen einsetzt, gibt es gar regelrecht mittelalterliche Fraktionen, die teilweise gar auf den Einsatz von Magie setzen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Elex 2 hat normalerweise eine UVP von 59,99 Euro. Im Angebot ist es jedoch 30 Prozent reduziert und ihr zahlt nur noch 41,99 Euro.

Stellaris

Genre: 4X-Strategie| Entwickler: Paradox Interactive | Release-Datum: 26. Februar 2019 | Spielzeit: 26 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Stellaris baut ihr euer eigenes Weltraumreich auf und leitet dessen Geschicke über Jahrhunderte. Dabei steht vor allem der Sandbox-Aspekt im Zentrum. Denn ihr entscheidet selbst, ob ihr etwa als ein Militärimperium, eine blühende Demokratie oder aber gar als aufständische Roboter spielt. Bei der Gestaltung gibt es kaum Grenzen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit lohnt sich Stellaris nicht nur für Fans von 4X-Strategie, sondern auch Rollenspielern, die schon immer ihr eigenes Weltallimperium aufbauen wollten, um etwa den Flood aus Halo oder Geth aus Mass Effect zu zeigen, wie es richtig geht!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für die Console Edition von Stellaris zahlt ihr derzeit nicht mehr die UVP von 39,99 Euro, sondern dank des Rabattes von 80 Prozent nur noch 7,99 Euro.

Control

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Remedy Entertainment | Release-Datum: 27. August 2019 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Control begebt ihr euch auf der Suche nach eurem verschwundenen Bruder in ein mysteriöses Bürogebäude mitten in New York, in dem nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Nicht nur, dass sich dessen Aufbau immer verändert, auch wurden viele der hier anwesenden Arbeiter von einer übernatürlichen Kraft übernommen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Control mischt Metroidvania-Elemente mit einem Third-Person-Shooter. Denn das mysteriöse „Älteste Haus“ könnt ihr frei erkunden und im Laufe der Geschichte immer weitere Fähigkeiten freischalten, dank denen auch die Kämpfe stets abwechslungsreich bleiben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Standard Edition von Control kostet euch aktuell nur noch 8,99, was eine Ersparnis von 70 Prozent im Vergleich zur UVP von 29,99 Euro darstellt.

Anno: Mutationem

Genre: Action | Entwickler: Thinking Stars | Release-Datum: 17. März 2022 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit Anno: Mutationem bekommt ihr eine Art kleines Indie-Cyberpunk 2077. Hier erkundet ihr eine überschaubare, aber offene 2,5 D-Cyberpunk-Welt und prügelt euch wie in einem Beat’em’Up mit zahlreichen Gegnern. Dabei könnt ihr aber nicht euer Hirn ausschalten. Denn für jeden Feind braucht ihr andere Taktiken.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn euch die typische Cyberpunk-Atmosphäre gefällt, macht ihr mit Anno: Mutationem nichts falsch. Zudem bietet es spannende Quests und kann zudem mit seinem flotten Kampfsystem bei Laune halten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für Anno: Mutationem müsst ihr aktuell nur noch 13,19 Euro hinlegen statt 21,99 Euro, wodurch ihr 40 Prozent im Vergleich zur UVP spart.

Hard Reset Redux

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Flying Wild Hog | Release-Datum: 8. Juni 2016 | Spielzeit: 6 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Hard Reset Redux ist ein Shooter der alten Schule. Hier stehen vor allem schnelle Gefechte und viel Zerstörung im Vordergrund, während ihr gegen die Maschinen kämpft, die die Menschheit an den Rand zum Ruin gebracht haben. Die Redux Version ist dabei die bisher umfangreichste und vollständigste Version des Spiels, inklusive besserer Grafik und erweiterten Gameplay.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr klassische Shooter mögt, solltet ihr definitiv einen Blick riskieren. Denn obwohl Hard Reset bereits einige Jahre auf dem Buckel hat, ist es dank seines Gamedesigns auch heute noch einen Blick wert!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Hard Reset Redux kostet derzeit 90 Prozent weniger als die UVP, wodurch ihr hier nur noch 2,39 Euro statt 23,99 Euro zahlt.

Besondere Deals für weniger als 20 Euro

Nur noch bis zum 7. Juli gibt es einen weiteren Deal im PSN, bei dem ihr ebenfalls kräftig sparen könnt. Und unter den Spielen verstecken sich einige hochkarätige Shooter. Sieben, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet, findet ihr in einer weiteren Spielevorstellung.