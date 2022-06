Im PS Store gibt es jetzt 7 starke Angebote für Shooter-Fans auf PS4 und PS5 – Aber nur kurz

Wer gerne ballert, kann das dank der aktuellen Angebote im PSN wesentlich günstiger tun. Denn es gibt zahlreiche Rabatte auf Shooter!

Gerade Shooter-Freunde kommen bei den aktuellen Angeboten im PSN auf ihre Kosten. Denn hier gibt es zahlreiche spannende Spiele, die gleich bis zu 75 Prozent günstiger sind! Hier findet ihr sieben Spiele, die sich deswegen jetzt besonders lohnen. Allerdings habt ihr nur bis zum 7. Juli Zeit, sie abzuholen!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Das Angebot endet am 7. Juli, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Tiny Tinas Wonderlands

Genre: Shooter | Entwickler: Gearbox | Release-Datum: 25. März 2022 | Spielzeit: 16 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Tiny Tinas Wonderlands ist ein Spin-Off von Borderlands mit einem Tabletop-Fantasy-Setting. Im Gegensatz zum Hauptspiel könnt ihr euch hier aber einen eigenen Charakter erstellen und habt dabei die Wahl zwischen sechs verschiedenen Klassen. Im Zentrum steht aber auch hier erneut das umfangreiche Loot-System.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mit Tiny Tinas Wonderlands bekommt ihr mehr von den Aspekten, die Borderlands bereits so beliebt machten. Wenn ihr also auf Loot steht und Freude daran habt, euren Charakter mit immer besseren Items auszurüsten, ist das das richtige Spiel für euch.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Tiny Tinas Wonderlands ist im Vergleich zur UVP von 69,99 Euro aktuell um 20 Prozent reduziert und kostet nur noch 55,99 Euro.

Deathloop

Genre: Shooter | Entwickler: Arkane Studios | Release-Datum: 14. September 2021 | Spielzeit: 15 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Deathloop ist ein Attentäterspiel. Entsprechend dreht sich darum, Hinweise zu euren Zielen zu finden und diese letztendlich auszuschalten. Doch ob ihr dabei letztendlich leise oder brachial vorgeht, müsst ihr selbst entscheiden. Zudem nutzt es eine Zeitschleife, was das Gameplay noch einmal interessanter macht. Denn ihr müsst alle eure Ziele in einer einzigen Zeitschleife erledigen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Deathloop ist durch seine schiere Anzahl an möglichen Vorgehensweisen etwas für jeden. Hier habt ihr Spaß, ganz egal, ob ihr lieber schleicht oder ballert. Und dank dieser großen Freiheiten, hat es einen hohen Wiederspielwert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Statt der UVP von 89,99 Euro zahlt ihr für Deathloop aktuell nur 35,99 Euro und spart damit im Vergleich 60 Prozent.

Mass Effect: Legendary Edition

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: BioWare | Release-Datum: 14. Mai 2021 | Spielzeit: 106 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Mit der Mass Effect: Legendary Edition bekommt ihr das gesamte Abenteuer von Commander Shepard in einem großen Bundle. In dem Sci-Fi-Shooter mit Rollenspielelementen reist ihr durch das Universum, um eine uralte Maschinenrasse aufzuhalten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die Sammlung ist ein Muss für alle SciFi-Fans, auch wenn das Ende der Trilogie bekanntermaßen durchaus verbesserungswürdig ist. Der Weg dahin ist aber extrem spannend und kann mit interessanten Quests und actionreichen Kämpfen punkten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Mass: Effect Legendary Edition kostet mit der UVP normalerweise 69,99 Euro. Aktuell ist sie 60 Prozent reduziert und ihr zahlt nur noch 27,99 Euro.

Doom Eternal: Deluxe Edition

Genre: Shooter | Entwickler: id Software | Release-Datum: 20. März 2020 | Spielzeit: 23 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Doom Eternal ist der neueste Teil der traditionsreichen Doom-Reihe und zeigt, wie selbst klassisches Shooter-Gameplay durch intelligente Weiterentwicklung auch heutzutage noch funktionieren kann. Denn im Kampf gegen die Dämonenhorden könnt ihr nicht einfach euer Hirn ausschalten, sondern müsst pausenlos zwischen euren Waffen wechseln, um die Schwachpunkte der Gegner auszunutzen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Um Doom führt kaum ein Weg vorbei, wenn ihr auf extrem schnelle Kämpfe steht, die jedoch auch einiges von euch abverlangen. Denn obwohl es wie ein simpler Shooter aussieht, bietet es extrem viel Tiefe.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP der Deluxe Edition von Doom Eternal beträgt 69,99 Euro. Aktuell ist sie jedoch 50 Prozent reduziert. Damit kostet sie aktuell nur 34,99 Euro statt 69,99 Euro. Neben dem Hauptprogramm bekommt ihr bei der auch die beiden Einzelspieler DLCs The Ancient Gods Part 1 und 2 dazu.

Aliens: Fireteam Elite – Deluxe Edition

Genre: Shooter | Entwickler: Cold Iron Studios | Release-Datum: 24. August 2021 | Spielzeit: 7 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Aliens Fireteam Elite erlebt ihr, wie es ist, ein Marine im Alien-Universum zu sein. Der Third-Person-Shooter setzt die Geschichte der Filmtrilogie fort und lässt euch mit fünf Charakterklassen alleine oder kooperativ gegen die Xenomorphs kämpfen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das ist gerade für Fans von Spielen wie beispielsweise Left 4 Dead oder Vermintide spannend. Denn das Zusammenspiel ist hier besonders wichtig, um die Missionen erfolgreich zu erledigen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Deluxe Edition von Aliens: Fireteam Elite wurde um 60 Prozent gesenkt. Statt der UVP von 69,99 Euro zahlt ihr hier 27,99 Euro.

Just Cause 4: Complete Edition

Genre: Action | Entwickler: The Game Bakers | Release-Datum: 5. Juli 2016 | Spielzeit: 6 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Just Cause 4 setzt auf absolutes Chaos. Als Rico Rodriguez befreit ihr den fiktiven Staat Solis, indem ihr euch durch eine offene Welt kämpft. Dabei steht vor allem die Zerstörung im Mittelpunkt. Nicht nur könnt ihr selbst allerlei Gebäude in die Luft jagen, es gibt auf Wettereffekte wie Tornados, die eine regelrechte Verwüstung anrichten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mit Just Cause habt ihr vor allem dann Spaß, wenn ihr einfach nur ein wenig Chaos in einer offenen Welt anrichten wollt. Denn das Spiel dreht sich hauptsächlich um die Zerstörung.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Complete Edition bekommt ihr derzeit 80 Prozent günstiger als die UVP und zahlt somit nur noch 13,99 Euro statt 69,99 Euro.

Star Wars: Republic Commando

Genre: Taktik-Shooter | Entwickler: LucasArts | Release-Datum: 6. April 2021 | Spielzeit: 9 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Star Wars dreht sich um mehr als nur die Jedi und bei vielen Fans erfreuen sich gerade Geschichten um die Klontruppen großer Beliebtheit. Eine davon ist Republic Commando. Hier zieht ihr mit einem Elite-Team los, das während der Klonkriege besonders gefährliche Einsätze erledigt. Dabei ballert ihr euch zudem nicht nur durch die Gegner, sondern müsst auch eure eigenen Kameraden befehligen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend kommen hier neben Star-Wars-Fans auch Freunde von Taktik-Shootern auf ihre Kosten. Denn die richtigen Befehle können hier den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Republic Commando beträgt 14,99 Euro. Derzeit bekommt ihr es jedoch schon für 5,99 Euro.

Besondere Deals für weniger als 20 Euro

Wenn ihr richtig sparen wollt, dann findet ihr im aktuellen Sale auch eine Reihe von richtig interessanten Angeboten, für die ihr jeweils weniger als 20 Euro zahlen müsst. Die 18 spannendsten gibt es in einer handlichen Auflistung!