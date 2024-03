Präzise und schnell dank mechanischen Tasten: Mit diesem Pro-Controller dominiert ihr eure Gegner und er ist jetzt im Angebot!

Seid ihr bereit euch einzugestehen, dass nicht mehr der Controller an eurer Niederlage Schuld ist? Der Razer Wolverine V2 Pro-Controller hat das Feature, mit dem ihr an eurem Gameplay arbeitet und jeden Gegner schlagen könnt!

Er ist wie ein kabelloser Zweit-Arm, der eure Flexibilität beim Gaming enorm erhöht. Mit diesem Controller erlebt ihr grandiose Augenblicke bei Actionrollenspielen oder bei taktischen Online-Shootern. Seht euch das Angebot bei Cyberport an und nutzt dieses Leistungs-Upgrade für eure Lieblingsspiele.

Pro und Contra auf einem Blick

Pro Ausgezeichnete Ergonomie

Tolles Tasten-Feedback

Starke Konnektivität

Hohe Präzision beim Spielen

Rutschfeste Griffe Contra Moderater Preis

Bei Cyberport bekommt ihr den Controller für 276,90€ statt 299,99€.

Darum ist dieser Pro-Controller ein mächtiges Werkzeug

Man könnte sagen, der Controller ist wirklich wie ein wilder Wolverine und wird seinem Namen gerecht. Schon allein die hochwertige und ansehnliche Verarbeitung macht etwas her. Am besten punkten natürliche gewisse Features, die sich beim Gameplay bemerkbar machen.

Dazu gehört unter anderem die Mecha-Tactile-Aktionstasten. Mithilfe des taktilen Feedbacks könnt ihr präzise und rasch reagieren. Das 8-Wege-Microswitch-Steuerkreuz ermöglicht zusätzlich genauere Bewegungen und eine intuitive Steuerung. Dies ist eine starke Ergänzung für Spiele aller Genres.

Holt euch den Pro-Controller bei Cyberport

Die Komptabilität für den PC und die PS5-Konsole macht ihn unglaublich vielseitig einsetzbar. Obendrein sorgt die HyperSpeed-Wireless-Verbindung für eine stabile und reaktionsschnelle Verbindung. Konzentriert euch ohne Verzögerungen auf euer Spiel und setzt taktische Höchstleistungen um.

Besonders grandios sind die HyperTrigger des Controllers. Diese adaptiven Trigger passen sich automatisch an eure Spielweise an und bieten eine individuelle Anpassung der Trigger-Empfindlichkeit. Dadurch könnt ihr noch schneller Reaktionen und präzisere Zielbewegungen vornehmen. Das ergonomische Design sorgt zudem für einen angenehmen und komfortablen Griff, auch bei langen Gaming-Sessions. Die griffige Oberfläche und die anpassbaren Thumbsticks ermöglichen es euch, den Controller optimal an eure Bedürfnisse anzupassen.

Der Pro-Controller ist bestens für taktische Shooter wie Rainbow Six Siege geeignet

Rainbow Six Siege ist eines der besten taktischen Shooter-Spiele. Es gibt diverse Spielmodi, wobei ihr hauptsächlich meistens die Rolle des Angreifers oder Verteidigers übernimmt. Bei einem Match geht es darum, einen Bereich zu verteidigen oder zu erobern. Es geht in erster Linie nicht immer um das Ausschalten eurer Gegner, auch wenn dies zum Sieg führt, sondern um taktische Umsetzungen. Unter anderem das Entschärfen oder Legen einer Bombe.

Mit dem Pro-Controller optimal Rainbow Six Siege spielen

Hierbei ist die Kommunikation und die Synergie aller Operator ein entscheidender Punkt, um den Sieg einzufahren. Jeder Operator besitzt andere Fähigkeiten, die sich bemerkbar machen. Der Verteidiger Kapkan kann zum Beispiel hinter Türen Sprengfallen anbringen und wenn ein Gegner durchläuft, bekommt dieser viel Schaden und ist eventuell sofort Geschichte. Auch Angreifer wie Dokkaebi sind interessant. Mit ihr könnt ihr die Smartphones eurer Gegner hacken und zum Klingeln bringen. Dadurch macht ihr die Feinde nervös und könnt sie leichter auswendig machen.

Superstarke Top-Angebote

Entdeckt eine Vielzahl von unschlagbaren Angeboten für euer Gaming-Equipment! Von hochwertigen Grafikkarten bis zu ultraschnellen SSDs, von stabilen Mainboards bis zu leistungsstarken CPUs – all das und noch viel mehr erwartet euch auf unserer Deals-Seite zu unschlagbaren Preisen. Gestaltet euer Gaming-Setup mit den besten Geräten und Gadgets, die es gibt, und verpasst keine Top-Angebote mehr, indem ihr regelmäßig vorbeischaut! Taucht ein in die Welt der besten Deals für Gamer und rüstet euch optimal aus.