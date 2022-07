DualSense, Games und mehr: Die besten Prime Day Angebote für PS4 und PS5

Fans von PS4 und PS5 können am Prime Day 2022 ordentlich sparen. Es sind sowohl Games als auch Zubehör wie der DualSense im Angebot.

Der Amazon Prime Day 2022 läuft. Am 12. und 13. Juli könnt ihr eine Vielzahl von Angeboten wahrnehmen. Die besten Deals für PS4 und PS5 stellen wir euch hier vor.

DualSense zum Bestpreis

Der neue DualSense ist eines der absoluten Highlights der PS5. Dank haptischem Feedback und adaptiven Triggern fühlen sich Spiele um einiges immersiver an als zuvor. Gerade bei Rennspielen und Shootern machen sich die Schultertasten bemerkbar. Wer den DualSense einmal erlebt hat, möchte ihn am liebsten nie wieder aus der Hand legen.

Der neue Controller der PS5

Zum Prime Day bietet Amazon den Controller in den Farben Weiß und Nova Pink an. Die klassische Variante kostet dabei 49,97€ und die erst kürzlich eingeführte Version in Pink 49,99€. Bei beiden Angeboten handelt es sich um den aktuellen Bestpreis. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zur Zeit 10-15 Euro mehr. (Quelle: geizhals.de)

Alles Wichtige zum Prime Day

In unserem Amazon Prime Day Hub findet ihr alle Angebote Spar-Aktion aufgelistet. Welche Angebote sich lohnen, erfahrt ihr außerdem in unserem Übersichts-Artikel:

Amazon Prime Day 2022 jetzt live: Das sind die besten Angebote

Games für PS4 und PS5

Natürlich sind auch wieder jede Menge Spiele für PS4 und PS5 im Angebot. Darunter sind auch ein paar Highlights wie die neue Next-Gen-Version von GTA V oder das Borderlands Spin-Off Tiny Tinas Wonderlands. Hier eine Liste mit lohnenswerten Games:

Selbstverständlich sind auch noch viele weitere Titel im Angebot. Die gesamte Liste findet ihr hier:

Der Aktionszeitraum ist der 12. und 13. Juli. Alle Angebote gelten exklusiv für Prime-Mitglieder. Wenn ihr noch keine Mitgliedschaft besitzt, könnt ihr den Service auch einfach bequem und kostenlos 30 Tage lang testen. Natürlich könnt ihr auch direkt nach dem Prime Day wieder kündigen.