Riot Points geschenkt zum Prime Day: Nur jetzt bekommt ihr bei Amazon LoL und Valorant Guthaben 20% günstiger

Wenn sogar jemand, der so casual League of Legends spielt wie ich, sich Riot Points kauft, muss das Angebot echt gut sein! Alle Preiskategorien sind bei Amazon um 20% reduziert, das bedeutet, ihr zahlt 40€ für 50€, 8 Euro für 10 Euro, 80 Euro für 100 Euro und so weiter. So günstig bekommt man das Guthaben sonst nie!

Riot Points bzw. Geld geschenkt bekommen? So einfach geht’s!

Dafür, dass Fakers Ahri Skin so unfassbar teuer war, hat er sich trotzdem gut verkauft. Schöne Skins sind halt auch einfach verlockend! Zum Glück hat Riot noch normal bepreiste Skins im Sortiment und da kommt das Amazon Prime Angebot ins Spiel. An sich gibt es hier nicht viel zu erklären – kauft euch die Guthabenkarte, löst sie ein und Zack – ihr habt zwischen 2 Euro und 20 Euro “geschenkt” bekommen!

Ob ihr jetzt die Karte mit League of Legends oder Valorant Design kauft, ist unterm Strich egal, beide können auch für das jeweils andere Spiel verwendet werden. Wenn ihr also statt klickintensivem MOBA mehr auf Hero Shooter mit taktischem Anspruch steht, könnt ihr auch bedenkenlos zugreifen.

Der passende laptop zum LoL zocken

Auch wenn weder LoL noch Valorant besonders anspruchsvolle Spiele sind, es macht doch schon mehr Spaß, wenn man die Details aufs Maximum aufdrehen und mit über 200 FPS zocken kann. Eine flotte SSD ist da, vor allem bei LoL, ebenso wichtig – oder wollt ihr der Grund sein, dass es ewig dauert, bis das Spiel losgeht?

Der MSI Alpha 17 ist bei Amazon jetzt reduziert und hat dank einer RTX 4070 GPU jede Menge Power. Mehr Infos zum Gerät findet ihr im Artikel meines Kollegen David:

Die Kollegen des GameStar Affiliate Teams haben auch einen spannenden Deal entdeckt. Die extrem guten LG 4K-TVs gibt es jetzt zum Rausschmisspreis.

