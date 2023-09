Preise und exklusive Inhalte im Lords Mobile x Armored Combat Worldwide Collab Event

Die neueste Lords-Mobile-Kollaboration steht vor der Tür, und es gibt eine Menge Preise: Ingame und im Real-Live – zu gewinnen.

Was ist Lords Online? Wenn ihr nicht gerade unter einem Felsen, in einem Bunker, in einem noch größeren Bunker oder auf dem Meeresgrund gelebt habt, gibt es wahrscheinlich nicht viel, was man euch über Lords Mobile noch erzählen könnte.

IGGs umfangreiches Strategie-MMO ist eines der größten Handy- (und PC-) Spiele der Welt, und das nicht nur wegen seines ausgeklügelten, leicht zugänglichen und sich ständig weiterentwickelnden Gameplays, sondern auch wegen einer Reihe von perfekt abgestimmten Crossover-Events.

Die neueste Lords-Mobile-Kollaboration steht vor der Tür, und sie sieht nach einem absoluten Knaller aus.

Zwischen dem 1. September und dem 12. November veranstaltet IGG ein riesiges Lords Mobile x Armored Combat Worldwide (ACW) Event, das zum ersten Mal reale und Fantasy-Kämpfe zusammenbringt.

Falls ihr es noch nicht wusstet: ACW ist eine beliebte Sportliga, bei der die Teilnehmer in vollständigen Rüstungen und mit mittelalterlichen Waffen kämpfen. Es könnte nicht besser zu Lords Mobile passen.

Beim Lords Mobile x ACW-Event werden die legendären Krieger der ACW nach Athena strömen und Chaos anrichten.

In der Praxis bedeutet das: tägliche Login-Belohnungen, einzigartige Monster, exklusive Gegenstände und so vieles mehr.

Das Lords Mobile x ACW-Event hat eine Menge zu bieten, also gleich zur Sache.

Bei der ultimativen ACW Armor Challenge könnt ihr Quests abschließen, um Angriffschancen für eure Seite zu sammeln. Am Ende jeder Runde erhaltet ihr einen Anteil an den Schätzen, die eure Aktionen freigesetzt haben.

Außerdem gibt es zusätzliche Belohnungen, die von der Menge des von euch verursachten Schadens abhängen – und diese Belohnungen können ziemlich heftig sein.

Wenn ihr es in die Top 100 schafft, seid ihr nicht nur im Rennen um eine riesige Menge an Ingame-Gegenständen, sondern auch um ein iPhone 14 Pro Max 256 GB, ein iPad Pro 11″ Wi-Fi 256 GB und einen Amazon-Gutschein im Wert von 500 $.

Außerdem gibt es exklusive Gildenrahmen und einen kostenlosen Avatar des Gepanzerten Ritters, den ihr durch den Besuch des Event-Shops und das Erfüllen täglicher Quests erhalten könnt.

Das Lords Mobile x ACW-Event findet auch offline mit riesigen 150-gegen-150-Kämpfen zwischen Teams statt, die nach Lords Mobile-Gilden benannt sind. Dabei gibt es die Chance, Tickets für ein Event in der echten Welt zu gewinnen.

Ladet Lords Mobile kostenlos im Google Play Store, im App Store oder auf Steam herunter, um den Ball ins Rollen zu bringen. Ihr könnt euch auch die eigenständige PC-Version von der offiziellen Website holen.

Auf der offiziellen Lords Mobile-Facebook-Seite könnt ihr mehr über das Event erfahren.