Pokémon Unite: Ein Clip zeigt einen so schlimmen Troll, dass Spieler ein neues Feature wollen

Die Community in Pokémon Unite verlangt nach einem Report-System, nachdem ein Video eines Spielers viral gegangen ist. MeinMMO schildert euch die Situation und die Reaktionen der Spieler.

In allen Arten von Multiplayer-Spielen gibt es immer wieder Trolle, die Spielern, die es ernst meinen, den Spaß am Spiel nehmen. Gerade in wichtigen Situationen wie Ranked-Matches kommen solche Leute sehr ungelegen.

In Pokémon Unite ist es zum Hobby vieler Master-Spieler geworden herumzutrollen. Nachdem ein Spieler den Master-Rank erreicht hat, gibt es nichts mehr für ihn zu tun, außer vielleicht in der Weltrangliste nach oben zu klettern. Daraufhin erstellen sich einige einen Smurf-Account oder aber trollen direkt mit dem Main-Account.

Allerdings gibt es auch so gerne mal Spieler, die einem ihren Aufenthalt auf den Lanes versauen wollen. So auch beim reddit-User malva8. Er teilte sein Leid mit der reddit-Community in einem Video:

Es zeigt, wie er als Nebulak den Jungle wählt und die wilden Pokémon für Erfahrungspunkte (EP) besiegen möchte. Jedoch mischt sich sein Teamgefährte Relaxo ein und stiehlt die EP, indem er ihnen den letzten Schlag versetzt.

Die Community fordert ein vernünftiges Report-System

Unter dem Video sammeln sich die Kommentare mit Spielern, die Ähnliches durchgemacht haben und nach einem richtigen Report-System verlangen. Derzeit ist es möglich nach einem Match einen Spieler zu melden, wenn sie AFK sind oder im Lobby-Chat beleidigend werden.

Dies führt lediglich dazu, dass derjenige daraufhin zehn „Fair-Points“ verliert und bei weiteren Meldungen kurzeitig vom Chat ausgeschlossen wird. Weiterhin könnt ihr einen Spieler blockieren, was aber nicht dazu führt, dass ihr nicht noch einmal mit ihm zusammen ein Spiel bestreitet.

So schreibt die Community:

Es sollte einen Report geben, der sich auf das Trollen bezieht. Aber da die Reports in diesem Spiel anscheinend meist automatisiert ablaufen, ohne Moderation, denke ich, dass sie das einfach ausgelassen haben. So gibt es keinen Grund richtige Menschen zu beauftragen, um Bans zu kontrollieren. User afsr11 via reddit

Daraufhin äußert BotMaster6000 die Sorge:

Das Problem ist, dass es keinen Weg gibt so ein Report-System einzuführen, ohne dass Leute es missbrauchen und unschuldige Menschen melden. Außer sie kontrollieren die Anträge manuell, aber ich denke nicht, dass das möglich sein wird.

Jedoch ist sich Tunasallad (via reddit) sicher:

Dota 2 hat es. LoL hat es. CS:GO hat es. Die meisten Multiplayer-Spiele haben Report-Systeme. Nun arbeiten sie zwar nicht perfekt und treffen manchmal die falschen Entscheidungen. (…) Aber ich habe lieber ein System, welches offensichtliche Fälle von Trollen und schlechtem Verhalten erkennt, als gar keins.

Der User lazerbeambbq hat eine weitere gute Idee (via reddit):

Report-System nein. Avoid-System ja. Dieses System würde dafür sorgen, dass diese Person die Letzte ist, die das Spiel mit dir zusammen in ein Match packt, außer es hat keine andere Wahl. Das könnte die Wartezeit auf ein Match verlängern, aber dies ist ein Opfer, welches sicherlich die meisten direkt bringen würden.

Es bleibt nur zu hoffen, dass Pokémon Unite weiterhin optimiert wird und alsbald ein Feature bringt, welches aktives Trollen verbietet.

Wurdet ihr schon einmal Opfer von Trollen oder habt ihr selbst bereits andere getrollt? Würdet ihr euch so ein Report-System auch für Pokémon Unite wünschen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

