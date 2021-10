Stopp! Wartet in Pokémon GO mit dem Einlösen einer Eier-Quest bis Samstag

Derzeit findet in Pokémon GO das Dschungel-Event statt, bei dem ihr euch an den PokéStops spezielle Feldforschungen erdrehen könnt. Eine davon solltet ihr aber am besten noch nicht einlösen. Wir erklären euch, warum und sagen euch, wann der beste Zeitpunkt dafür ist.

Um was für Aufgaben geht es? Durch das Drehen an PokéStops erhaltet ihr in Pokémon GO Feldforschungsaufgaben, die ihr lösen könnt. Zur Belohnung erhaltet ihr dann Items oder ein Pokémon. Anlässlich von Events, könnt ihr neben den regulären Feldforschungen auch spezielle, zum Event passende Quests finden.

Diese sind dann immer nur für den jeweiligen Event-Zeitraum verfügbar. Da im Moment das Dschungel-Event “Geheimnisse des Dschungels” stattfindet, gibt es ebenfalls wieder 6 spezielle Aufgaben.

Deshalb solltet ihr mit dem Einlösen der Eier-Quest warten

Eine der 6 besonderen Quests zum Dschungel-Event ist die Aufgabe “Brüte 2 Eier”. Zur Belohnung erhaltet ihr dann das Normal-Pokémon Ohrdoch.

Was ist das Besondere an Ohrdoch? Ohrdoch gehört im Spiel zu den 22 Pokémon mit einem speziellen Sternenstaub-Bonus. So erhaltet ihr beim Fangen dieses Monsters je nach Wetter und dem Setzen von einem Sternenstück folgenden Sternenstaub:

Fang-Bedingungen Sternenstaub ohne Sternenstück 2.100 mit Sternenstück 3.150 mit Wetter-Boost & ohne Sternenstück 2.625 mit Wetter-Boost & mit Sternenstück 3.938

Den Wetter-Boost erhaltet ihr, wenn es beim Fangen im Spiel teilweise bewölkt ist. Durch das Setzen eines Sternenstücks bekommt ihr außerdem für 30 Minuten 50% mehr Sternenstaub.

Doch warum solltet ihr mit dem Einlösen warten? Am Samstag, dem 09. Oktober 2021, findet im Zeitraum von 11:00 bis 17:00 Uhr der Community Day mit Zwirrlicht statt. Zu diesem Anlass erhaltet ihr als besonderen Bonus dreifachen Sternenstaub beim Fangen von Pokémon.

Aus diesem Grund solltet ihr eure Quest mit Ohrdoch erst an diesem Tag einlösen. Das ist eure Gelegenheit richtig viel Sternenstaub zu farmen. Am besten sammelt ihr zuvor bereits mehrere dieser Aufgaben. Darüber hinaus bietet es sich definitiv an, dass ihr ein Sternenstück aktiviert.

Wenn ihr zusätzlich an diesem Tag im Spiel optimale Wetter-Bedingungen habt, dann könnt ihr pro gefangenem Ohrdoch bis zu 11.814 Sternenstaub farmen. Aber auch ohne Sternenstück und Wetter-Boost erhaltet ihr während des Community Days 6.300 Sternenstaub für Ohrdoch.

Lohnt sich Ohrdoch?

Bei Ohrdoch handelt es sich um ein Monster vom Typ Normal aus der 5. Generation. Es hat weder eine Vor-, noch eine Weiterentwicklung. Dafür ist es in seiner schillernden Form im Spiel zu bekommen. Ihr erkennt es an der lilafarbenen Verzierung an den Armen und am Kopf.

Ohrdoch normal (links) und als Shiny (rechts)

Zu den stärksten Pokémon gehört Ohrdoch allerdings nicht. Es hat einen schlechten Angriffswert und auch seine Verteidigung ist eher durchschnittlich. Laut PvPoke ist es somit für den Einsatz in der GO-Kampfliga nicht geeignet (via pvpoke.com). Und auch in Raids solltet ihr lieber auf andere, bessere Kandidaten zurückgreifen.

Wie findet ihr den Sternenstaub-Bonus bei Ohrdoch? Werdet ihr euch die Feldforschung bis zum Samstag aufheben? Oder habt ihr sie bereits eingelöst? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern auf MeinMMO darüber aus.

In den nächsten Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir haben uns angesehen, welche Events euch im Oktober erwarten und zeigen euch, welche sich davon besonders lohnen.