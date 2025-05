Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Juni 2025

Auch im Juni 2025 gibt es in Pokémon GO wieder einige legendäre Bosse und Raid-Stunden. Wann sie stattfinden, zeigen wir euch.

In jedem Monat könnt ihr euch in Pokémon GO auf verschiedene Raids freuen, die mit den unterschiedlichsten Monstern im Spiel auf euch warten. Die stärksten Pokémon erhaltet ihr in den 5-Sterne- und Mega-Raids.

Welche legendären Bosse, Mega-Raids und Raid-Stunden im Juni 2025 stattfinden, haben wir für euch übersichtlich zusammengefasst.

Raid-Stunden im Juni 2025 in Pokémon GO

Wann finden die Raid-Stunden statt? Eine Raid-Stunde ist ein Event, das mittwochs in Pokémon GO stattfindet. Es läuft in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr und bringt euch in dieser Zeit einen Raid-Boss in fast alle Arenen, die ihr im Spiel finden könnt.

Durch das „Überlieferung der Antike“-Event gibt es in der Zeit vom 23. Juni bis zum 27. Juni 2025 sogar jeden Tag eine Raid-Stunde.

Im Juni 2025 finden die folgenden Raid-Stunden in Pokémon GO statt. Monster, die ihr auch als Shiny erhalten könnt, haben wir mit einem * markiert.

Termin Raid-Boss 4. Juni Kapu-Toro* 11. Juni Groudon* 18. Juni Kyogre* 23. Juni Regirock*, Regice*, Registeel* 24. Juni Regieleki* 25. Juni Regidrago* 26. Juni Regigigas* 27. Juni Regirock*, Regice*, Registeel*, Regigigas*, Regieleki*, Regidrago*

Alle Raid-Bosse und Mega-Raids im Juni 2025

Welche Besonderheiten gibt es im Juni? Die interessantesten Raid-Bosse im Juni dürften Kyogre und Groudon sein. Vor allem die Proto-Formen beider Monster gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Benötigt ihr hierfür noch Bonbons, dann könnt ihr die Möglichkeit nutzen, um das eine oder andere Bonbon zu sammeln.

Ihr könnt die Bonbons natürlich auch für die Crypto-Varianten der beiden Monster verwenden. Besitzt ihr keine Proto-Formen, dann solltet ihr überlegen, ob ihr eure Bonbons nicht lieber in Crypto-Groudon und Crypto-Kyogre investiert, da diese wesentlich stärker als die regulären Formen sind.

Der neue Monat bringt euch nicht nur Raid-Bosse und Raid-Stunden mit. Auch viele weitere einmalige und wiederkehrende Events warten im Juni auf euch. Ende des Monats steht außerdem das große GO Fest 2025 an. Auf MeinMMO haben wir eine Übersicht mit allen Events im Juni 2025 in Pokémon GO für euch zusammengestellt.