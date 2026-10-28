Pokémon GO: Raids, legendäre Bosse und Raid-Stunden im November 2026

Auch im November bringt euch Pokémon GO wieder unterschiedliche Raids, legendäre Bosse und Raid-Stunden mit. MeinMMO zeigt euch, welche das sind.

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Pokémon GO: Raid-Stunden im November 2026

Mittwoch findet traditionsgemäß in Pokémon GO eine sogenannte Raid-Stunde statt. Dabei erscheint ein Boss in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in einer großen Anzahl von Arenen. Seid ihr hier mit einer gut ausgestatteten Gruppe unterwegs, dann könnt ihr also viele Exemplare eines Bosses besiegen. Im November gibt es nur 2 Ausgaben des Formats:

Datum Boss 18. November Giratina (Wandelform)*, Cresselia* sowie Darkrai* 25. November Deoxys* in Normal-, Verteidigungs-, Angriffs- und Initiative-Form

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Pokémon GO: Raid-Bosse im November 2026

Welche Bosse lohnen sich besonders? Auch im November gibt es wieder einige starke Bosse, die ihr ergattern könnt. Vor allem Mega-Metagross, Crypto-Demeteros sowie Mega-Banette sind allesamt starke Angreifer, die euer Team verstärken können, wenn ihr die Monster bisher noch nicht erhalten habt.

Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass alle 3 Monster in unserer Liste der besten Angreifer in Pokémon GO zu finden sind.

Wie sieht es bei euch aus? Auf welche Bosse freut ihr euch besonders? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte neben den Raid-Bossen außerdem im neuen Monat auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.