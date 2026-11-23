MeinMMO zeigt euch die besten Konter gegen Mega-Metagross in Pokémon GO. Mit diesen Monstern und Attacken könnt ihr Mega-Metagross am besten besiegen.
Was ist Mega-Metagross für ein Pokémon? Mega-Metagross ist die Mega-Entwicklung des starken Angreifers Metagross. Sie besitzt, genau wie die reguläre Form, die Typen Psycho und Stahl.
Wann ist Mega-Metagross im Spiel? Ihr könnt den Boss im Zeitraum vom 25. November 2026 um 6:00 Uhr bis zum 1. Dezember 2026 um 22:00 Uhr in Mega-Raids herausfordern. Wir zeigen euch die besten Konter gegen das Monster und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).
Mega-Metagross im Raid besiegen – Mit diesen Kontern
- Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+
- Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
- Necrozma (Morgenschwinge) mit Dunkelklaue und Schattenstrahl
- Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade
- Mega-Mewtu Y mit Konter und Spukball
- Mega-Despotar mit Biss und Wirbler
- Mega-Mewtu X mit Konter und Spukball
- Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte
- Mega-Quajutsu mit Finte und Wirbler
- Crypto-Trikephalo mit Biss und Wirbler
- Crypto-Darkrai mit Standpauke und Schmarotzer
- Mega-Skelabra mit Feuerwirbel und Unheilböen+
- Mega-Hundemon mit Standpauke und Finsteraura+
- Mega-Brutalanda mit Feuerzahn und Wirbler
- Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
- Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
- Gladimperio mit Standpauke und Kniefallspalter
- Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm
- Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer+
- Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme
Schwächen: Mega-Metagross besitzt Schwächen gegenüber der Angriffe vom Typ Boden, Geist, Feuer und Unlicht. Ihr solltet also auf diese Typen setzen, um Metagross den größten Schaden zuzufügen.
Kann man Shiny-Metagross fangen? Ja, ihr könnt nach dem Kampf auch die Shiny-Variante von Metagross erhalten.
Wie viele Spieler braucht man? Wenn ihr die besten Konter besitzt und diese auf einem hohen Level sind, dann könnt ihr das Monster bereits mit 2 Trainern besiegen. Habt ihr nicht die optimalen Konter, dann solltet ihr weitere Trainer einplanen.
Stellt bereits vor dem Kampf eure Konter in einem Team zusammen. Dadurch habt ihr die Garantie, dass ihr im Kampf immer mit euren besten Pokémon antretet. Zudem habt ihr dadurch den Vorteil, dass ihr in jeder einzelnen Raid-Lobby etwas Zeit sparen könnt: Tipps zur Organisation von Raid-Teams in Pokémon GO.
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