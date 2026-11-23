MeinMMO zeigt euch die besten Konter gegen Mega-Metagross in Pokémon GO. Mit diesen Monstern und Attacken könnt ihr Mega-Metagross am besten besiegen.

Was ist Mega-Metagross für ein Pokémon? Mega-Metagross ist die Mega-Entwicklung des starken Angreifers Metagross. Sie besitzt, genau wie die reguläre Form, die Typen Psycho und Stahl.

Wann ist Mega-Metagross im Spiel? Ihr könnt den Boss im Zeitraum vom 25. November 2026 um 6:00 Uhr bis zum 1. Dezember 2026 um 22:00 Uhr in Mega-Raids herausfordern. Wir zeigen euch die besten Konter gegen das Monster und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Video starten Pokémon GO: Die Season „Geschichten der Transformation“ im Trailer Autoplay

Mega-Metagross im Raid besiegen – Mit diesen Kontern

Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+ Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Necrozma (Morgenschwinge) mit Dunkelklaue und Schattenstrahl Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Mewtu Y mit Konter und Spukball Mega-Despotar mit Biss und Wirbler Mega-Mewtu X mit Konter und Spukball Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Mega-Quajutsu mit Finte und Wirbler Crypto-Trikephalo mit Biss und Wirbler Crypto-Darkrai mit Standpauke und Schmarotzer Mega-Skelabra mit Feuerwirbel und Unheilböen+ Mega-Hundemon mit Standpauke und Finsteraura+ Mega-Brutalanda mit Feuerzahn und Wirbler Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Crypto-Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme Gladimperio mit Standpauke und Kniefallspalter Crypto-Heatran mit Feuerwirbel und Lavasturm Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer+ Reshiram mit Feuerzahn und Kreuzflamme

Schwächen: Mega-Metagross besitzt Schwächen gegenüber der Angriffe vom Typ Boden, Geist, Feuer und Unlicht. Ihr solltet also auf diese Typen setzen, um Metagross den größten Schaden zuzufügen.

Kann man Shiny-Metagross fangen? Ja, ihr könnt nach dem Kampf auch die Shiny-Variante von Metagross erhalten.

Wie viele Spieler braucht man? Wenn ihr die besten Konter besitzt und diese auf einem hohen Level sind, dann könnt ihr das Monster bereits mit 2 Trainern besiegen. Habt ihr nicht die optimalen Konter, dann solltet ihr weitere Trainer einplanen.

Stellt bereits vor dem Kampf eure Konter in einem Team zusammen. Dadurch habt ihr die Garantie, dass ihr im Kampf immer mit euren besten Pokémon antretet. Zudem habt ihr dadurch den Vorteil, dass ihr in jeder einzelnen Raid-Lobby etwas Zeit sparen könnt: Tipps zur Organisation von Raid-Teams in Pokémon GO.